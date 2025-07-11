Эрдоган четко сигнализирует Пашиняну

Анкара демонстрирует последовательный интерес к успеху армяно-азербайджанского переговорного процесса, рассматривая скорейшее заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном не только как инструмент региональной стабилизации, но и как стратегический фактор, способствующий экономическому возрождению всего Южного Кавказа, включая Турцию. Эта позиция, как отмечает в интервью haqqin.az турецкий политический аналитик и обозреватель издания Al-Monitor Барин Каяоглу, находит выражение в конкретных дипломатических действиях Анкары, направленных на содействие нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений. Контекстом для этих заявлений стала прошедшая в Абу-Даби встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которой стороны провели обстоятельные переговоры по ключевым элементам мирной повестки, включая вопросы делимитации границы, открытия и развития Зангезурского транспортного коридора, а также перспектив парафирования двустороннего мирного договора.

Достигнута договорённость о продолжении переговоров как на уровне экспертных групп, так и в формате диалога первых лиц. По мнению Каяоглу, визиты Никола Пашиняна в Стамбул, а также предшествующая встреча Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом символизируют глубокую вовлечённость Анкары в региональную повестку и демонстрируют готовность Турции выступить посредником в процессе нормализации отношений. Турецкая сторона чётко сигнализирует Еревану, что намерена оставить в прошлом исторические разногласия, включая болезненные и до сих пор неурегулированные трактовки событий 1915 года. Аналитик подчёркивает, что в армянском обществе меняется отношение к трагическим страницам истории: если в 1990-е и 2000-е годы оккупация Карабаха воспринималась многими в Армении как форма символической компенсации за потери начала XX века, то после 44-дневной войны 2020 года и восстановления контроля Азербайджана над Карабахом этот психологический нарратив, утратив свою актуальность, создал определенные предпосылки для перезагрузки армяно-турецких отношений.

Нынешний вектор Анкары основан на концепции "прагматического примирения", в рамках которой экономические и инфраструктурные выгоды постепенно оттесняют на второй план идеологизированные подходы. Турция признаёт, что диалог с Арменией немыслим без обсуждения сложных исторических сюжетов, включая обоюдные жертвы в период 1915–1917 годов, а также трагедии, связанные с армянским терроризмом 1980-х и 1990-х годов прошлого века. Однако стратегическая линия Анкары заключается в преодолении взаимной вражды и формировании новых, взаимовыгодных политико-экономических связей. По оценке Каяоглу, в Ереване также укрепляется понимание, что долгосрочная интеграция с Западом невозможна в обход Турции. Анкара, в свою очередь, готова сыграть роль транзитного моста между Арменией и евроатлантическим пространством. Одновременно с этим Турция использует процесс нормализации как средство геополитического послания Западу. Визит Пашиняна в Стамбул, по мнению эксперта, можно рассматривать как демонстрацию: несмотря на прежние спекуляции вокруг исторических травм, Анкара активно способствует примирению и выступает в качестве конструктивного участника регионального мирного урегулирования. Такой подход открывает значительные экономические перспективы не только для Азербайджана и Турции, но и, прежде всего, для самой Армении, десятилетиями находившейся в состоянии изоляции.

Особое внимание к азербайджано-армянскому урегулированию проявляют, по словам Каяоглу, государства восточного берега Каспийского моря. Мирное соглашение между Баку и Ереваном открывает реальную возможность создания нового транспортного коридора из Центральной Азии в Европу. Речь идёт о транзите энергоносителей и стратегически значимых товаров, минуя нестабильные и геополитически перегруженные маршруты через Россию и Иран. В этом контексте активизация диалога между Арменией и Азербайджаном подрывает традиционные механизмы влияния Москвы и Тегерана на Южном Кавказе. Анкара рассматривает усиление собственной роли в регионе как положительный сценарий, способствующий модернизации и экономической консолидации стран Южного Кавказа. В отличие от Москвы и Тегерана, чьё присутствие в регионе в последние полвека ассоциировалось с милитаризацией и затяжными конфликтами, Турция предлагает проактивную мирную повестку, в которой центральным элементом становится развитие инфраструктуры и трансрегиональной торговли. Интерес к этой повестке проявляют не только страны региона, но и внешние акторы. По словам Каяоглу, одним из наиболее последовательных сторонников армяно-азербайджанской нормализации выступает президент США Дональд Трамп. С точки зрения прагматичного бизнес-подхода, он рассматривает проект Зангезурского коридора как стратегическую возможность для закрепления американского присутствия в евразийском логистическом пространстве. Вашингтон, осознающий деградацию транспортных и энергетических коридоров, проходящих через охваченные кризисами Россию и Иран, всё больше склоняется к поддержке альтернативного маршрута, проходящего через Турцию, Азербайджан и Армению.