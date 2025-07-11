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Состоялся открытый чемпионат Баку по гребле

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11 июля 2025, 22:33 399

При совместной организации Управления молодежи и спорта города Баку и Федерации каноэ и гребли Азербайджана состоялся открытый чемпионат Баку среди юных и молодых гребцов.

Согласно регламенту, гребцы соревновались в заездах на каяках на одиночных и парных лодках, а в каноэ и академической гребле — на одиночных лодках на дистанции 500 метров. Победители открытого чемпионата Баку, запомнившегося напряженной борьбой и интересными моментами, были награждены дипломами и медалями.

Отметим, что одной из основных целей проведения открытого чемпионата Баку и подобных внутренних соревнований является проверка уровня подготовки спортсменов, а также отбор наиболее отличившихся гребцов для включения в состав молодежной сборной команды.

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