«Карабах» забил четыре гола «Твенте» и представил новичка из Кот-д’Ивуара

С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме 2+2. Он будет выступать в «Карабахе» под 6-м номером.

Последней командой Куаку был португальский клуб «Мафра». До этого он выступал за тунисский «Сфаксьен» и датский «Мидтьюлланд».