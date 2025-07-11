«Карабах» забил четыре гола «Твенте» и представил новичка из Кот-д’Ивуара

Футбольный клуб «Карабах» объявил о подписании ивуарийского полузащитника Криса Куаку.
С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме 2+2. Он будет выступать в «Карабахе» под 6-м номером.
Последней командой Куаку был португальский клуб «Мафра». До этого он выступал за тунисский «Сфаксьен» и датский «Мидтьюлланд».
Ранее этим летом «Карабах» подписал бразильцев Дани Болта и Педро Бикальо.
Сегодня чемпион Азербайджана провел две контрольные встречи с нидерландским «Твенте». В первой игре агдамцы выиграли 3:2, а в ответной - проиграли 1:2. У «Карабаха» в первой игре дважды отличился Абделла Зубир и еще один раз - Леандро Андраде. Во втором матче единственный гол забил Аббас Гусейнов.
Напомним, в первой контрольной игре на сборах в Австрии команда Гурбана Гурбанова проиграла 4:5 украинскому «Металлисту».
15 июля «Карабах» сыграет с австрийским «Зальцбургом».