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«Карабах» забил четыре гола «Твенте» и представил новичка из Кот-д’Ивуара

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Отдел спорта
11 июля 2025, 22:43 1877

Футбольный клуб «Карабах» объявил о подписании ивуарийского полузащитника Криса Куаку.

С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме 2+2. Он будет выступать в «Карабахе» под 6-м номером.

Последней командой Куаку был португальский клуб «Мафра». До этого он выступал за тунисский «Сфаксьен» и датский «Мидтьюлланд».

Ранее этим летом «Карабах» подписал бразильцев Дани Болта и Педро Бикальо.

Сегодня чемпион Азербайджана провел две контрольные встречи с нидерландским «Твенте». В первой игре агдамцы выиграли 3:2, а в ответной - проиграли 1:2. У «Карабаха» в первой игре дважды отличился Абделла Зубир и еще один раз - Леандро Андраде. Во втором матче единственный гол забил Аббас Гусейнов.

Напомним, в первой контрольной игре на сборах в Австрии команда Гурбана Гурбанова проиграла 4:5 украинскому «Металлисту».

15 июля «Карабах» сыграет с австрийским «Зальцбургом».

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