Арестован активист Анар Абдулла

По ее словам, активист был задержан полицией днем на автобусной остановке. Позже он был доставлен в суд.

Г.Исмайлова заявила, что решением Бинагадинского районного суда Анар Абдулла был признан виновным в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. В качестве меры наказания суд назначил ему административный арест сроком на 30 суток. Сам Анар Абдулла в суде не признал свою вину.

Отметим, что Анар Абдулла также привлечен к следственным действиям по уголовному делу в отношении руководителя Центра мониторинга выборов и демократического образования Анара Мамедли, который в настоящее время находится под стражей. А.Абдулле предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса (контрабанда, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и др.). По решению Главного управления полиции города Баку активиста передали под надзор полиции.

Судебное разбирательство по данному делу продолжается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.