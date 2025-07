Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан»

11 июля в столице Китайской Народной Республики, городе Пекин, между дочерним предприятием ЗАО AzerGold – ООО «Дашкесан Демир Филиз» и китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd было подписано соглашение о реализации одного из основных этапов создания производственной цепочки на железорудном месторождении «Дашкесан». Соглашение о подготовке банковского технико-экономического обоснования было подписано генеральным директором ООО «Дашкесан Демир Филиз» Джейхуном Алиевым и генеральным менеджером Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd – Хуа Гуанлином.