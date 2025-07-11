Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан»

11 июля в столице Китайской Народной Республики, городе Пекин, между дочерним предприятием ЗАО AzerGold – ООО «Дашкесан Демир Филиз» и китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd было подписано соглашение о реализации одного из основных этапов создания производственной цепочки на железорудном месторождении «Дашкесан». Соглашение о подготовке банковского технико-экономического обоснования было подписано генеральным директором ООО «Дашкесан Демир Филиз» Джейхуном Алиевым и генеральным менеджером Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd – Хуа Гуанлином.

Как известно, изучение месторождений железной руды и развитие данной сферы в Азербайджане осуществляется в соответствии с указом президента страны от 1 сентября 2020 года. Реализацию задач, вытекающих из указа, с 2020 года осуществляет предприятие ООО «Дашкесан Демир Филиз». Разработка месторождений железной руды комплекса «Дашкесан» началась еще в советский период. В 1954–1994 годах на наиболее рентабельном месторождении комплекса велась добыча и производство железорудного концентрата. В последующие годы работы велись с перерывами. Однако сравнительно низкое содержание железа в руде, расположение руды на значительной глубине, увеличивающее коэффициент вскрыши, а также отсутствие прямого выхода страны к международным водам, приводящее к росту логистических затрат, не позволяли успешно восстановить деятельность на месторождении в течение длительного времени.

С 2020 года ООО «Дашкесан Демир Филиз» проводит масштабные геологоразведочные работы с целью обеспечения эффективного и устойчивого подхода в эксплуатации месторождения. В результате переоценки минеральных ресурсов по международным стандартам было подтверждено увеличение рудной массы на 70 млн тонн – до 187,3 млн тонн. В целях обеспечения экономической эффективности месторождения было принято решение о создании трехступенчатой производственной цепочки: строительство обогатительной фабрики для производства железорудного концентрата, строительство завода по производству окатышей, а также строительство завода HBI (Hot Briquetted Iron) – горячебрикетированного железа с высоким содержанием металла. Кроме того, была подготовлена соответствующая проектная документация по этим фазам, а также по пульпопроводу для транспортировки концентрата между заводами. Успешно завершены испытания, в результате которых впервые в истории группы месторождений «Дашкесан» в лабораторных условиях был получен концентрат с содержанием железа до 69% и горячебрикетированное железо с металлизацией до 97%. На основе полученных данных с привлечением международной консалтинговой компании была подготовлена и утверждена обновленная стратегия реализации проекта и соответствующая дорожная карта.

Комплексные работы и подробные анализы создали основу для подготовки всестороннего банковского технико-экономического обоснования в соответствии с международной практикой с целью обеспечения оптимальной разработки месторождения. С середины прошлого года ООО «Дашкесан Демир Филиз» вело переговоры с рядом ведущих мировых компаний, специализирующихся в данной области. В результате была выбрана китайская компания Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. В рамках соглашения на сумму 2 450 000 долларов США в течение двух лет будет подготовлен документ, охватывающий оптимальные экономические и экологические подходы к эксплуатации месторождения. Этот документ станет основным справочным материалом для финансовых институтов, потенциальных инвесторов и банков. Он определит объем экономически целесообразной руды, подходящие технологические решения, а также строительные и инженерные работы, что позволит перейти к следующему этапу полномасштабной разработки месторождения. Наряду с китайской компанией, в подготовке отдельных компонентов документа будут задействованы и местные подрядчики.