Израиль просит США не продавать Турции F-35

В интервью Breitbart News он подчеркнул, что эти американские самолеты, известные в Израиле под названием «Адир», сыграли ключевую роль в недавнем 12-дневном конфликте с Ираном. По мнению израильской стороны, допуск Турции к такому оружию может дестабилизировать регион. В частности, чиновник напомнил о заявлениях Анкары о «неоосманском возрождении» и стремлении к контролю над Иерусалимом.

Хотя прямое военное столкновение с Турцией в ближайшее время маловероятно, израильский источник не исключил такой сценарий в будущем. Он отметил, что Израиль предпочитает избегать конфликта, но готов действовать при необходимости, особенно на сирийском направлении, где турецкая военная активность, по его словам, может быть направлена не только против боевиков «Исламского государства», но и против Израиля.

Турция была исключена из программы F-35 еще в 2019 году после покупки российских систем ПВО С-400. Однако недавно посол США в Анкаре Том Барак заявил о возможном возвращении к этому вопросу.