Россия изменила тактику воздушных атак по Украине

Ночная атака российских беспилотников и ракет на Киев 10 июля стала одной из самых массированных за все время войны и, по мнению аналитиков, может указывать на серьезное изменение тактики воздушных ударов со стороны России. Об этом сообщает CNN.

По информации украинских властей, в течение ночи Россия выпустила по территории Украины 415 воздушных средств поражения, включая более 400 дронов и 18 баллистических и крылатых ракет. По Киеву был нанесен удар с разных направлений одновременно, в том числе с использованием беспилотников, которые сначала обходили город, а затем резко меняли курс и атаковали.

CNN отмечает, что подобная схема — попытка обойти системы противовоздушной обороны, эффективно «окружив» столицу с воздуха — значительно усложняет работу украинской ПВО, особенно в условиях нехватки современных систем.

Тем не менее, по данным Воздушных сил Украины, было сбито или выведено из строя 382 из 415 целей, что журналисты американского канала назвали «впечатляющим успехом», учитывая масштабы атаки и ограниченные ресурсы ПВО у Украины.

Несмотря на это, удары привели к гибели по меньшей мере двух человек в Киеве, десяткам раненых и разрушениям гражданской инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаки террористическими действиями и призвал союзников к ускорению поставок систем ПВО, а также к ужесточению санкционного давления на Россию.

Как подчеркивает CNN, массированные воздушные атаки стали уже частью повседневной реальности для Украины.