USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Россия изменила тактику воздушных атак по Украине

11 июля 2025, 23:35 1205

Ночная атака российских беспилотников и ракет на Киев 10 июля стала одной из самых массированных за все время войны и, по мнению аналитиков, может указывать на серьезное изменение тактики воздушных ударов со стороны России. Об этом сообщает CNN.

По информации украинских властей, в течение ночи Россия выпустила по территории Украины 415 воздушных средств поражения, включая более 400 дронов и 18 баллистических и крылатых ракет. По Киеву был нанесен удар с разных направлений одновременно, в том числе с использованием беспилотников, которые сначала обходили город, а затем резко меняли курс и атаковали.

CNN отмечает, что подобная схема — попытка обойти системы противовоздушной обороны, эффективно «окружив» столицу с воздуха — значительно усложняет работу украинской ПВО, особенно в условиях нехватки современных систем.

Тем не менее, по данным Воздушных сил Украины, было сбито или выведено из строя 382 из 415 целей, что журналисты американского канала назвали «впечатляющим успехом», учитывая масштабы атаки и ограниченные ресурсы ПВО у Украины.

Несмотря на это, удары привели к гибели по меньшей мере двух человек в Киеве, десяткам раненых и разрушениям гражданской инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаки террористическими действиями и призвал союзников к ускорению поставок систем ПВО, а также к ужесточению санкционного давления на Россию.

Как подчеркивает CNN, массированные воздушные атаки стали уже частью повседневной реальности для Украины.

Четвертая победа Азербайджана на чемпионате Европы: обыграна Дания
Четвертая победа Азербайджана на чемпионате Европы: обыграна Дания Следующий соперник - Словакия
00:31 76
Эрдоган четко сигнализирует Пашиняну
Эрдоган четко сигнализирует Пашиняну наша корреспонденция
11 июля 2025, 22:16 3496
Депутат Гасангулиев: нет необходимости в военной базе Турции в Азербайджане
Депутат Гасангулиев: нет необходимости в военной базе Турции в Азербайджане точка... и зрение
00:01 677
Россия изменила тактику воздушных атак по Украине
Россия изменила тактику воздушных атак по Украине
11 июля 2025, 23:35 1206
Арестован активист Анар Абдулла
Арестован активист Анар Абдулла
11 июля 2025, 22:50 2203
«Карабах» забил четыре гола «Твенте» и представил новичка из Кот-д’Ивуара
«Карабах» забил четыре гола «Твенте» и представил новичка из Кот-д’Ивуара ВИДЕО
11 июля 2025, 22:43 1882
Риск эскалации как никогда высок
Риск эскалации как никогда высок наш комментарий
11 июля 2025, 21:53 3862
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби?
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби? наш комментарий
11 июля 2025, 19:36 6617
Хомейни и Роухани хотят светский Иран
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
11 июля 2025, 12:18 5865
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры?
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры? обновлено 20:33
11 июля 2025, 20:33 14890
Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении
Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении
11 июля 2025, 19:52 3710

ЭТО ВАЖНО

Четвертая победа Азербайджана на чемпионате Европы: обыграна Дания
Четвертая победа Азербайджана на чемпионате Европы: обыграна Дания Следующий соперник - Словакия
00:31 76
Эрдоган четко сигнализирует Пашиняну
Эрдоган четко сигнализирует Пашиняну наша корреспонденция
11 июля 2025, 22:16 3496
Депутат Гасангулиев: нет необходимости в военной базе Турции в Азербайджане
Депутат Гасангулиев: нет необходимости в военной базе Турции в Азербайджане точка... и зрение
00:01 677
Россия изменила тактику воздушных атак по Украине
Россия изменила тактику воздушных атак по Украине
11 июля 2025, 23:35 1206
Арестован активист Анар Абдулла
Арестован активист Анар Абдулла
11 июля 2025, 22:50 2203
«Карабах» забил четыре гола «Твенте» и представил новичка из Кот-д’Ивуара
«Карабах» забил четыре гола «Твенте» и представил новичка из Кот-д’Ивуара ВИДЕО
11 июля 2025, 22:43 1882
Риск эскалации как никогда высок
Риск эскалации как никогда высок наш комментарий
11 июля 2025, 21:53 3862
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби?
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби? наш комментарий
11 июля 2025, 19:36 6617
Хомейни и Роухани хотят светский Иран
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
11 июля 2025, 12:18 5865
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры?
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры? обновлено 20:33
11 июля 2025, 20:33 14890
Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении
Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении
11 июля 2025, 19:52 3710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться