Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Москве

В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего, предварительно, пострадали пять человек.
Об этом сообщается в Telegram-канале Московского департамента здравоохранения.
Среди пострадавших двое детей 8-10 лет, на месте работает скорая медицинская помощь.
Медики устанавливают степень тяжести травм, о причинах ДТП не сообщается.
В Москве автомобиль наехал на толпу пешеходов, среди пострадавших дети pic.twitter.com/AMAgjnJRnF— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 11, 2025