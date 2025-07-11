Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Москве

В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего, предварительно, пострадали пять человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Московского департамента здравоохранения.

Среди пострадавших двое детей 8-10 лет, на месте работает скорая медицинская помощь.

Медики устанавливают степень тяжести травм, о причинах ДТП не сообщается.