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Депутат Гасангулиев: нет необходимости в военной базе Турции в Азербайджане

точка... и зрение
Отдел информации
00:01 681

Достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией возможно при посредничестве двух стран — Турции и России. Именно такое мнение выразил в беседе с haqqin.az депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.

«Прежде всего, мы должны убедить Россию в том, что мир отвечает и ее интересам, — считает депутат. — Достижение мира в регионе не означает вытеснение России из него. Мы также должны убедить Москву в том, что участие Турции в мирном процессе крайне важно. Это может стать большим вкладом в расширение регионального сотрудничества в формате «3+3» и укрепление взаимного доверия».

Депутат Гудрат Гасангулиев

Комментируя возможность создания турецкой военной базы на территории Азербайджана, депутат отметил, что на данный момент такой необходимости нет.

«Мы граничим с Турцией, и если возникнет потребность, Турция сможет легко оказать помощь Азербайджану, - отметил Гасангулиев. – Но прежде чем выступать с такими инициативами, нужно выяснить, согласна ли на это сама Турция. Это вопрос, который зависит не только от нас. Протест России может серьезно навредить турецко-российским отношениям. Готова ли к этому Турция? Сейчас мы должны больше интегрироваться с Анкарой в экономическом плане и стремиться создать общий рынок, в котором будет обеспечено свободное движение товаров, рабочей силы и капитала».

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