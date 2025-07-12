Депутат Гасангулиев: нет необходимости в военной базе Турции в Азербайджане

Достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией возможно при посредничестве двух стран — Турции и России. Именно такое мнение выразил в беседе с haqqin.az депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.

«Прежде всего, мы должны убедить Россию в том, что мир отвечает и ее интересам, — считает депутат. — Достижение мира в регионе не означает вытеснение России из него. Мы также должны убедить Москву в том, что участие Турции в мирном процессе крайне важно. Это может стать большим вкладом в расширение регионального сотрудничества в формате «3+3» и укрепление взаимного доверия».