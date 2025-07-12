Не встреча на Эльбе

На полях саммита АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре состоялась личная встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Их диалог продолжался 50 минут. Москва очень хотела, чтобы высшие лица Америки вели с ней диалог. Но, как говорят, бойся своих желаний, иногда они сбываются. На прошлой неделе у Владимира Путина состоялся разговор с Дональдом Трампом, в нынешний четверг Сергей Лавров около часа беседовал с Марко Рубио. То есть простор для диалога Москве был предоставлен, беседуй сколько угодно – и что получилось в итоге? Трамп разочарован и разгневан: «Мы получаем много пустых заявлений, брошенных в нас Путиным, если вы хотите знать правду. Он все время очень милый, но это оказывается бессмысленным». «Никакого прогресса в достижении потенциального прекращения огня», Трамп не думает, что Путин «хочет остановиться, и это очень плохо».

Что касается встречи Лаврова и Рубио, то все внимание прессы сосредоточено на двух обстоятельствах. Оказывается, Рубио «подмигнул» Лаврову в ходе встречи, а тот предложил госсекретарю США некий «новый подход». Что через час сам глава российской дипломатии косвенно и опроверг, отвечая на вопрос журналистов об изменении позиции РФ, заявив: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов». Впрочем, и сам Рубио не светился оптимизмом, когда говорил об этом самом «новом подходе»: «Я бы не охарактеризовал это как что-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую я доложу президенту США…и, возможно, там есть на что опереться. И послушайте, президент разочарован и расстроен тем, что российская сторона не проявила большей гибкости, чтобы положить конец этому конфликту», — сказал Рубио после встречи. Но «мы надеемся, что это может измениться, и мы собираемся продолжать участвовать там, где видим возможности изменить ситуацию». «Это был откровенный разговор. Это был важный вопрос», - добавил американский госсекретарь, что в переводе с дипломатического на человеческий означает: «Да, пообщались. Да, все прошло без мордобоя. Но никаких серьезных результатов не достигнуто, каждый остался при своем мнении».

Американцы и лично Дональд Трамп должны быть благодарны Владимиру Путину. За бесплатный урок, который он год за годом преподает Белому дому: отношения США с Владимиром Путиным по понятным для американцев лекалам перезагрузить нельзя. Как и с остальным в западном мире, включая ЕС, Украину и других. Потому что, когда Трамп говорит об ужасах войны и людских потерях, взывая Кремль к благоразумию, у российского президента в голове совсем другое: гремучая смесь недоверия к НАТО и Западу вообще, экзистенциальный страх, что его обманут и категорическое неприятие того, что Украина теперь суверенное государство, имеющее право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, не оглядываясь на Кремль. Впрочем, он ко всем республикам бывшего СССР так относится. С этой точки зрения, Владимир Путин никогда не собирается заканчивать войну. У нее в первую очередь внутреннее содержание. И картина мира, которая сложилась в голове российского лидера, и отсутствие шансов у сложившейся при нем российской системы управления, для существования которой нужен постоянно длящийся кризис или череда таковых. И уж лучше война в Украине, которая для России стала привычным и рутинным делом, чем ее внезапное прекращение и обязательно следующая за ним реформа всего и вся. Здесь для российского президента важен сам процесс – а результат ничто.