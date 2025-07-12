Макрон дважды нарушил королевский протокол

«Эммануэль Макрон подвергся критике за то, что прошел перед королем Карлом III во время торжественного осмотра войск в Виндзорском замке», — говорится в публикации.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с трехдневным государственным визитом в Великобритании вместе со своей женой Брижит, дважды нарушил протокол Королевства. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail (DM).

Многие зрители остались недовольны видом французского президента, шагающего впереди британского суверена. В соцсетях пользователи предположили, что поведение Макрона было намеренным оскорблением.

По информации газеты, второе нарушение королевского протокола произошло в Верхнем округе Виндзора. Макрон шел рядом с гренадерской гвардией, впереди короля, и похлопал капитана гвардии по спине. Согласно протоколу, к гвардейцу нельзя прикасаться во время церемонии.

Газета отмечает, что в случае, если кто-то тронет стражника, считается, что он должен крикнуть: «Руки прочь от королевской стражи!» В предоставленном видеоролике видно, как капитан стражи быстро поворачивает голову, чтобы увидеть, кто его коснулся. Но он ничего не сказал и продолжил прогулку вместе с президентом Франции.

Помимо этого, Макрона раскритиковали за флирт с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия, назвав французского лидера «мерзавцем и производящим впечатление подлеца». Некоторые интернет-пользователи посчитали, что президент Франции флиртовал с Миддлтон, когда подмигнул ей на банкете, и осудили его поведение.