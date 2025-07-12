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Макрон дважды нарушил королевский протокол

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00:21 281

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с трехдневным государственным визитом в Великобритании вместе со своей женой Брижит, дважды нарушил протокол Королевства. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail (DM).

«Эммануэль Макрон подвергся критике за то, что прошел перед королем Карлом III во время торжественного осмотра войск в Виндзорском замке», — говорится в публикации.

Многие зрители остались недовольны видом французского президента, шагающего впереди британского суверена. В соцсетях пользователи предположили, что поведение Макрона было намеренным оскорблением.

По информации газеты, второе нарушение королевского протокола произошло в Верхнем округе Виндзора. Макрон шел рядом с гренадерской гвардией, впереди короля, и похлопал капитана гвардии по спине. Согласно протоколу, к гвардейцу нельзя прикасаться во время церемонии.

Газета отмечает, что в случае, если кто-то тронет стражника, считается, что он должен крикнуть: «Руки прочь от королевской стражи!» В предоставленном видеоролике видно, как капитан стражи быстро поворачивает голову, чтобы увидеть, кто его коснулся. Но он ничего не сказал и продолжил прогулку вместе с президентом Франции.

Помимо этого, Макрона раскритиковали за флирт с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия, назвав французского лидера «мерзавцем и производящим впечатление подлеца». Некоторые интернет-пользователи посчитали, что президент Франции флиртовал с Миддлтон, когда подмигнул ей на банкете, и осудили его поведение.

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