Четвертая победа Азербайджана на чемпионате Европы: обыграна Дания

Женская юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу продолжает свое выступление в Вильнюсе, где проходит чемпионат Европы в дивизионе «B».

Наша команда ведет борьбу за 9-е место. Сегодня сборная Азербайджана играла с Данией и победила со счетом 75:72.

Теперь уже точно понятно, что на своем первом чемпионате Европы в дивизионе «B» Азербайджан ниже 12-го места не опустится. В следующем матче подопечные Эврена Алкая сыграют со Словакией, которая в пятницу одолела Ирландию (71:60). Матч Азербайджан - Словакия состоится уже сегодня.

В случае победы над словачками наша команда во встрече за 9-е место сыграет с победителем пары Люксембург - Болгария. В случае же поражения Азербайджан встретится с проигравшим в матче за 11-ю позицию.

Напомним, азербайджанские баскетболистки заняли 3-е место в группе «С», одержав три победы в пяти играх. Были обыграны Босния и Герцеговина, Исландия и Косово.

Всего в чемпионате Европы участвует 21 команда. Борьбу за золото продолжают Литва, Швеция, Германия и Хорватия. Эти команды вышли в полуфинал.