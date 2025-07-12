Назван главный кандидат Зеленского на должность посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США. Об этом «Суспільному» сказал источник в Офисе президента.

Издание утверждает, что в случае назначения Умерова послом в США, следующим министром обороны, вероятно, может стать один из действующих чиновников.

Сейчас рассматриваются кандидауры премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Важно, что от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве.

Издание напомнило, что в команде президента рассматривают возможность замены премьера Шмыгаля и некоторых министров. Главным претендентом на его кресло является первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.