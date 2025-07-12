USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Назван главный кандидат Зеленского на должность посла Украины в США

00:57 596

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США. Об этом «Суспільному» сказал источник в Офисе президента.

Издание утверждает, что в случае назначения Умерова послом в США, следующим министром обороны, вероятно, может стать один из действующих чиновников.

Сейчас рассматриваются кандидауры премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Важно, что от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве.

Издание напомнило, что в команде президента рассматривают возможность замены премьера Шмыгаля и некоторых министров. Главным претендентом на его кресло является первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

«Каспийский монстр» «воскрес» в Китае спустя 60 лет
«Каспийский монстр» «воскрес» в Китае спустя 60 лет наш обзор
01:01 1397
Тайные переговоры Аш-Шараа с «Моссадом»
Тайные переговоры Аш-Шараа с «Моссадом» сенсационные подробности
01:40 555
Столкновения студентов с полицией
Столкновения студентов с полицией объектив haqqin.az
01:53 535
Риск эскалации как никогда высок
Риск эскалации как никогда высок наш комментарий
11 июля 2025, 21:53 4941
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры?
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры? обновлено 20:33
11 июля 2025, 20:33 15160
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби?
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби? наш комментарий
11 июля 2025, 19:36 7218
Хомейни и Роухани хотят светский Иран
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
11 июля 2025, 12:18 6077
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай продолжение главной темы
11 июля 2025, 11:45 6164
Аятоллы объявили джихад
Аятоллы объявили джихад третья мировая; все еще актуально
11 июля 2025, 11:33 6526
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли горячая тема; все еще актуально
11 июля 2025, 11:16 3234
Не встреча на Эльбе
Не встреча на Эльбе горячая тема
00:08 1644

ЭТО ВАЖНО

«Каспийский монстр» «воскрес» в Китае спустя 60 лет
«Каспийский монстр» «воскрес» в Китае спустя 60 лет наш обзор
01:01 1397
Тайные переговоры Аш-Шараа с «Моссадом»
Тайные переговоры Аш-Шараа с «Моссадом» сенсационные подробности
01:40 555
Столкновения студентов с полицией
Столкновения студентов с полицией объектив haqqin.az
01:53 535
Риск эскалации как никогда высок
Риск эскалации как никогда высок наш комментарий
11 июля 2025, 21:53 4941
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры?
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры? обновлено 20:33
11 июля 2025, 20:33 15160
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби?
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби? наш комментарий
11 июля 2025, 19:36 7218
Хомейни и Роухани хотят светский Иран
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
11 июля 2025, 12:18 6077
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай продолжение главной темы
11 июля 2025, 11:45 6164
Аятоллы объявили джихад
Аятоллы объявили джихад третья мировая; все еще актуально
11 июля 2025, 11:33 6526
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли горячая тема; все еще актуально
11 июля 2025, 11:16 3234
Не встреча на Эльбе
Не встреча на Эльбе горячая тема
00:08 1644
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться