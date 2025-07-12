«Каспийский монстр» «воскрес» в Китае спустя 60 лет

Китай, судя по всему, разработал гигантский, совершенно новый экраноплан — широко известное как летающая лодка транспортное средство — спустя десятилетия после того, как Советский Союз впервые изобрел эту технологию во времена Холодной войны. Как сообщает EurAsian Times, загадочный экраноплан впервые появился в китайских соцсетях на прошлой неделе. Внимание к нему изначально привлекли специалисты по разведке из открытых источников (OSINT) и военно-морской аналитик Х. И. Саттон. Впервые он был замечен на фотографии, где часть носовой части была скрыта. На снимке аппарат с корпусом типа «летающая лодка» запечатлен стоящим у пирса в Бохайском заливе, расположенном в северо-западной части Желтого моря. Саттон неофициально назвал его «Бохайским монстром», намекая на то, что это китайское судно создано по образцу знаменитого советского «Каспийского монстра» — первого в мире экраноплана, представленного в 1960-х годах.

Китайские власти не раскрывают название, назначение и производителя гигантского экраноплана. Однако известно, что по габаритам он практически сопоставим с AG600 — крупнейшим в мире самолетом-амфибией, разработанным для проведения поисково-спасательных операций и снабжения на море. Экранопланы представляют собой гибрид самолета и корабля. Проще говоря, они движутся над водой, не касаясь ее поверхности. Экранопланы используют аэродинамический принцип, называемый эффектом земли. Чтобы задействовать этот эффект, они летают низко, развивая скорость от трехсот до пятисот километров в час — значительно выше, чем у большинства судов, но ниже, чем у обычного самолета. Кроме того, близость к поверхности во время полета затрудняет их обнаружение радарами, что позволяет сочетать скрытность и высокую скорость. Они также защищены от подводных угроз, таких как подводные лодки, мины и торпеды, поскольку не соприкасаются с водой и создают минимальные помехи для сонара. На данный момент неизвестно, является ли эта конструкция всего лишь демонстрацией технологии или представляет собой реальную попытку запустить подобное судно в серийное производство. Однако считается, что новый проект может позиционироваться как средство для выполнения таких задач, как пополнение запасов, быстрая транспортировка и поисково-спасательные операции. Судно также может иметь военное назначение, на что намекает его серая окраска, зафиксированная на фотографиях. Оно может быть использовано в случае потенциального конфликта в Тайваньском проливе или в спорных водах Южно-Китайского моря, где Пекин возвел и милитаризировал ряд искусственных островов. Эксперт по военной авиации Джастин Бронк заявил «Радио Свобода», что очевидная разработка Китаем экспериментального судна подчеркивает готовность Пекина испробовать практически любые средства для получения тактического преимущества над соперниками и противниками. «Китай охотно финансирует и испытывает самые разные технические и технологические решения для решения военных задач», — говорит Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, отмечая, что китайцы работают даже над проектами с низкой вероятностью успеха. По его словам, экраноплан, который может быть разработан для нужд ВМС Китая, способен занять нишу, связанную с перевозкой грузов, слишком тяжелых даже для крупных транспортных самолетов, — при этом гораздо быстрее, чем это могут обеспечить традиционные корабли.