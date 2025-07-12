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Грузия не пускает грузовики со сжиженным газом для Армении

01:25 497

Свыше 100 цистерн со сжиженным газом, направлявшихся в Армению, застряли в Грузии и не смогли пересечь границу. Проблема возникла два-три дня назад, однако уже спровоцировала скачок цен на автогаз на армянских АЗС, пишет Sputnik Армения.

Сообщается, что грузовики пересекли КПП «Ларс» и, как обычно, следовали транзитом через Грузию. Обычно транспорт с опасными грузами, включая сжиженный газ, проходит границу в приоритетном порядке из-за требований безопасности: давление в баллонах зависит от температуры (например, у пропана при 20 °C — около 8 бар, при 40 °C — до 13 бар).

Однако на этот раз армянские фуры с цистернами направили на таможенный терминал GEZi. Один из источников издания сообщил, что давление в емкостях уже достигло 11 бар, и длительная задержка может привести к риску разрыва — критическим считается уровень 13 бар и выше.

Согласно информации издания, на армянском рынке дефицита сжиженного газа нет, и цена закупки в России не изменилась. Тем не менее розничная цена на АЗС за несколько дней выросла со 120 до 160 драмов за литр.

По данным Mediahub, эта ситуация — продолжение проблем с транзитом товаров между Арменией и Грузией.

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