Грузия не пускает грузовики со сжиженным газом для Армении

Свыше 100 цистерн со сжиженным газом, направлявшихся в Армению, застряли в Грузии и не смогли пересечь границу. Проблема возникла два-три дня назад, однако уже спровоцировала скачок цен на автогаз на армянских АЗС, пишет Sputnik Армения.

Сообщается, что грузовики пересекли КПП «Ларс» и, как обычно, следовали транзитом через Грузию. Обычно транспорт с опасными грузами, включая сжиженный газ, проходит границу в приоритетном порядке из-за требований безопасности: давление в баллонах зависит от температуры (например, у пропана при 20 °C — около 8 бар, при 40 °C — до 13 бар).

Однако на этот раз армянские фуры с цистернами направили на таможенный терминал GEZi. Один из источников издания сообщил, что давление в емкостях уже достигло 11 бар, и длительная задержка может привести к риску разрыва — критическим считается уровень 13 бар и выше.