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Стала известна причина крушения самолета Air India

01:32 637

Крушение самолета авиакомпании Air India Boeing 787-8 Dreamliner произошло вскоре после отключения подачи топлива в двигатели после взлета. Об этом говорится в отчете по предварительному расследованию крушения.

Согласно документу, вскоре после взлета была отключена подача топлива в двигатели, что вызвало неразбериху в кабине пилотов. Отмечается, что подача топлива в двигатели 1 и 2 отключилась сразу после того, как самолет достиг максимальной скорости.

«На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил (выключатели — прим.). Второй пилот ответил, что он этого не делал», — говорится в отчете.

После этого практически сразу произошло крушение самолета. Пилоты смогли запустить один из двигателей, но это не помогло остановить резкое снижение скорости. Также во время полета Boeing не заметили птиц, которые могли бы попасть в двигатель.

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