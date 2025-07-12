Тайные переговоры Аш-Шараа с «Моссадом»

В новейшем витке геополитических преобразований на Ближнем Востоке внимание аналитиков сосредоточено на неожиданных переговорах, которые, судя по публикациям арабских СМИ, ведутся между новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммад аль-Джолани, и представителями служб безопасности Израиля, в частности с «Моссадом». Именно Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты стали посредниками в этих неформальных контактах, а их итогом может стать беспрецедентный альянс, направленный против шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

По сведениям источников, на встрече в Абу-Даби президенту Сирии был предложен пакет договоренностей, включающий признание его легитимности, военную и экономическую помощь от США, а также значительные инвестиции со стороны монархий Персидского залива в обмен на готовность Дамаска нанести военный удар по «Хезболле». В центре обсуждения — так называемый «американский план по стабилизации Сирии», координацией которого занимается спецпосланник Вашингтона, посол в Турции Томас Барак, активно курсирующий между Дамаском, Бейрутом и Анкарой, передавая предложения администрации Дональда Трампа и обсуждая сценарии перераспределения сил в регионе. По утверждению Rayetium, идея борьбы с «Хезболлой» впервые была выдвинута в виде «регионального кризиса с военным измерением», требующего срочной интервенции. По мнению американской стороны, участие Дамаска в такой кампании не только нанесет удар по прокси-структурам Ирана, но и докажет готовность нового сирийского режима к интеграции в проамериканскую систему безопасности.

Сирия под руководством аш-Шараа может не только изменить стратегический ландшафт региона, но и получить реальные рычаги для укрепления своей власти. Как отмечается в сообщениях, «гипотеза заключается в том, что аш-Шараа не будет противиться сделке и проявит гибкость в ее урегулировании, если ценой станет всеобъемлющая политико-экономическая сделка, которая подтвердит его пребывание на посту президента на более длительный срок». Особую роль в этом процессе отводят ОАЭ и Саудовской Аравии, которые, как утверждают источники, готовы финансировать действия сирийской армии или союзных формирований против шиитских отрядов «Хезболлы» в Южном Ливане и долине Бекаа. В качестве возможного инструмента рассматривается создание корпуса из иностранных боевиков — сектантских, радикальных, но способных при молчаливом согласии Запада вести жесткие уличные бои. Наиболее сенсационным в изложенной концепции является вовлечение в нее Государства Израиль. По информации Rayetium, глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби встречался с аш-Шараа в Абу-Даби — событие, которое еще несколько лет назад было бы невозможным даже теоретически. Израиль, очевидно, рассматривает возможность сокрушить «Хезболлу» руками нового сирийского режима, что избавило бы его от необходимости разворачивать масштабную и дорогостоящую сухопутную кампанию в Южном Ливане.