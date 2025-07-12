Анависсос (Греция). Столкновения студентов с полицией. Студенты протестуют против нового закона об образовании, который позволяет отчислять студентов из вузов, если они превышают максимальную продолжительность обучения
Каракас (Венесуэла). Протестующие вышли с фотографиями детей, оставшихся в США после разлуки с родителями. Они требуют возвращения в Венесуэлу как минимум 30 детей, разлученных с родителями в процессе депортации из США
Сан-Паулу (Бразилия). Акции протеста против введенных президентом США Дональдом Трампом 50%-х пошлин на бразильские товары. Протестующие сожгли чучело Трампа и флаг США
Поточари (Босния и Герцеговина). Боснийская мусульманка среди надгробий жертв резни в Сребренице. В июле 1995 года в Сребренице были убиты 8000 боснийских мусульман
Москва (Россия). Жаркая погода в Москве
Самая извилистая трасса в мире - дорога Панлонг на северо-западе Китая
Йоханнесбург (ЮАР). Морозная погода