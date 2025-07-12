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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Столкновения студентов с полицией

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:53 539

Анависсос (Греция). Столкновения студентов с полицией. Студенты протестуют против нового закона об образовании, который позволяет отчислять студентов из вузов, если они превышают максимальную продолжительность обучения

Каракас (Венесуэла). Протестующие вышли с фотографиями детей, оставшихся в США после разлуки с родителями. Они требуют возвращения в Венесуэлу как минимум 30 детей, разлученных с родителями в процессе депортации из США

Сан-Паулу (Бразилия). Акции протеста против введенных президентом США Дональдом Трампом 50%-х пошлин на бразильские товары. Протестующие сожгли чучело Трампа и флаг США

Поточари (Босния и Герцеговина). Боснийская мусульманка среди надгробий жертв резни в Сребренице. В июле 1995 года в Сребренице были убиты 8000 боснийских мусульман

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Столкновения студентов с полицией
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11 июля 2025, 12:18 6077
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай
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11 июля 2025, 11:45 6164
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