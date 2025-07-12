Резкие заявления посла США в Турции

Посол США в Турции и спецпредставитель американского президента по Сирии Том Баррак в интервью CNN Türk сделал резкие заявления по поводу сирийских курдских формирований.

«SDF - это YPG. YPG - это производная от РПК. Сегодня РПК начала складывать оружие. Это очень большое событие для Турции», - сказал он.