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Резкие заявления посла США в Турции

02:00 556

Посол США в Турции и спецпредставитель американского президента по Сирии Том Баррак в интервью CNN Türk сделал резкие заявления по поводу сирийских курдских формирований.

«SDF - это YPG. YPG - это производная от РПК. Сегодня РПК начала складывать оружие. Это очень большое событие для Турции», - сказал он.

«Мы никому не обязаны создавать государство. Да, у нас с YPG был союз против ИГИЛ, но это не означает, что мы должны давать им независимое управление. Им может быть предложено участие в переходном процессе в рамках единой Сирии», - продолжил Баррак.

Отметив, что Конгресс США симпатизирует SDF в Сирии, Баррак сказал, что США хотят подготовить почву для включения этой группы в состав сирийского правительства. «Это не признание свободного Курдистана в Сирии. Это не означает, что будет отдельное государство SDF или отдельное государство алавитов или евреев. Есть Сирия, и в ней происходит формирование. У Сирии будет своя Конституция и парламент», - заметил Баррак.

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