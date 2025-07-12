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В Германии хотят наказать комика за критику Трампа

02:48 421

Немецкий комик Себастьян Хотц предстанет перед судом в ФРГ из-за поста в X, в котором он одобрил покушение на Дональда Трампа в 2024 году. Об этом пишет газета SüddeutscheZeitung.

По информации издания, судебный процесс против Хотца должен начаться 23 июля в окружном суде Тиргартена. Ожидается, что будет проведено лишь одно судебное заседание. Прокуратура Берлина обвиняет комика в поощрении и одобрении преступления. Сам Хотц отказался комментировать судебный процесс, "тем более до вынесения окончательного вердикта".

14 июля 2024 года газета Bild сообщила, что комик Хотц в связи с нападением на Трампа написал в X: "Я считаю совершенно фантастическим, когда умирают фашисты". Его пост тут же вызвал негодование пользователей соцсети. В итоге комик удалил запись.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании. Пуля задела ухо Трампа, его жизнь была вне опасности. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Совершивший нападение 20-летний Томас Мэттью Крукс был ликвидирован.

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