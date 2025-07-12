Планы Трампа по поставкам оружия Украине

Деньги поступят из фонда, утвержденного американским Конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, фонд «позволяет Пентагону изъять оружие из запасов вооруженных сил США для Украины», говорится в сообщении. Издание напоминает, что в фонде «по-прежнему хранится около $3,8 млрд».

Президент США Дональд Трамп рассматривает предоставление Киеву нового пакета военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов, сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.

Газета пишет, что пакет помощи Украине, действие которого было приостановлено ранее в этом месяце, включал «30 зенитных ракет Patriot и сотни единиц высокоточного оружия, которое Украина использует в наступательных и оборонительных целях».

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, около 8 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц и 250 управляемых реактивных систем залпового огня уже начали поступать в Украину, «но неясно, поступят ли зенитные ракеты Patriot и когда это произойдет».

Politico увязывает возможные поставки с заявлением Трампа NBC News о том, что он «сделает важное заявление по России» в понедельник.