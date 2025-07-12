Переговоры Израиля и ХАМАС на грани провала

Переговоры между Израилем и ХАМАС в Катаре о новом соглашении по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников находятся на грани срыва. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на палестинских чиновников, знакомых с ситуацией,
Высокопоставленный палестинский чиновник утверждает, что Израиль «выиграл время» во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон на этой неделе и намеренно затягивает процесс переговоров, отправив в Доху делегацию, не имеющую реальных полномочий для принятия решений по ключевым спорным вопросам. Среди них — вывод израильских войск и распределение гуманитарной помощи.
С прошлого воскресенья переговорщики Израиля и ХАМАС, находившиеся в разных зданиях в Дохе, провели восемь раундов непрямых переговоров. Общению между ними способствовали премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдул Рахман аль-Тани и высокопоставленные представители египетской разведки. Посредники передали сторонам десятки устных и письменных сообщений.
Перед тем, как покинуть США в четверг, Нетаньяху сохранял позитивный тон, заявляя, что надеется заключить соглашение «в течение нескольких дней». Он сказал, что предлагаемая сделка предусматривает освобождение ХАМАС половины из 20 живых заложников и чуть более половины из 30 погибших заложников в течение перемирия, которое продлится 60 дней.
Однако в пятницу вечером палестинские официальные лица, знакомые с ходом переговоров, сообщили BBC, что они находятся на грани провала, поскольку обе стороны глубоко разошлись по спорным вопросам. ХАМАС настаивает на том, что гуманитарная помощь должна поступать в Газу и распределяться через агентства ООН и международные гуманитарные организации. Израиль настаивает на распределении помощи через Фонд гуманитарной помощи Газы (GHF), поддерживаемый Израилем и США.
Вторым камнем преткновения является масштаб вывода израильских войск. Сообщается, что в ходе пятого раунда переговоров израильские переговорщики передали посредникам письменное сообщение, в котором говорилось, что Израиль сохранит ограниченную «буферную зону» внутри Газы глубиной от 1 до 1,5 км. По словам палестинского чиновника, присутствовавшего как минимум на двух раундах переговоров, ХАМАС рассматривал это предложение как возможную отправную точку для компромисса. Однако, когда ХАМАС получил карту с обозначением предлагаемых Израилем зон отвода, «документ противоречил предыдущему сообщению», показывая гораздо более глубокие военные позиции. Утверждалось, что карта обозначает буферные зоны глубиной до 3 км в некоторых районах и указывает на сохраняющееся присутствие Израиля на обширных территориях.
Палестинские официальные лица обвинили израильскую делегацию в преднамеренном затягивании времени с целью создания позитивного дипломатического фона для недавнего визита премьер-министра Израиля в Вашингтон, пишет BBC.
Собеседник BBC обратил внимание на план министра обороны Израиля Исраэля Каца по созданию нового лагеря в Рафахе, в котором первоначально разместятся около 600 000 палестинцев, а в конечном итоге — все 2,1 миллиона жителей. «Цель концентрации мирных жителей вблизи египетской границы — проложить путь для их высылки либо через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет, либо морем», — утверждает чиновник.
Критики, как внутри страны, так и за рубежом, осудили это предложение, а правозащитные организации, ученые и юристы назвали его планом создания «концентрационного лагеря».
Поскольку переговоры находятся на критическом этапе, палестинская сторона призывает США вмешаться более решительно и оказать давление на Израиль, чтобы тот пошел на уступки. Посредники предупреждают, что без такого вмешательства переговоры в Дохе могут полностью провалиться.