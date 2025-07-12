Переговоры Израиля и ХАМАС на грани провала

Переговоры между Израилем и ХАМАС в Катаре о новом соглашении по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников находятся на грани срыва. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на палестинских чиновников, знакомых с ситуацией, Высокопоставленный палестинский чиновник утверждает, что Израиль «выиграл время» во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон на этой неделе и намеренно затягивает процесс переговоров, отправив в Доху делегацию, не имеющую реальных полномочий для принятия решений по ключевым спорным вопросам. Среди них — вывод израильских войск и распределение гуманитарной помощи. С прошлого воскресенья переговорщики Израиля и ХАМАС, находившиеся в разных зданиях в Дохе, провели восемь раундов непрямых переговоров. Общению между ними способствовали премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдул Рахман аль-Тани и высокопоставленные представители египетской разведки. Посредники передали сторонам десятки устных и письменных сообщений.

Перед тем, как покинуть США в четверг, Нетаньяху сохранял позитивный тон, заявляя, что надеется заключить соглашение «в течение нескольких дней». Он сказал, что предлагаемая сделка предусматривает освобождение ХАМАС половины из 20 живых заложников и чуть более половины из 30 погибших заложников в течение перемирия, которое продлится 60 дней. Однако в пятницу вечером палестинские официальные лица, знакомые с ходом переговоров, сообщили BBC, что они находятся на грани провала, поскольку обе стороны глубоко разошлись по спорным вопросам. ХАМАС настаивает на том, что гуманитарная помощь должна поступать в Газу и распределяться через агентства ООН и международные гуманитарные организации. Израиль настаивает на распределении помощи через Фонд гуманитарной помощи Газы (GHF), поддерживаемый Израилем и США.