Дальнобойные ракеты Украине от Германии

Он возглавляет специальный штаб по Украине в Министерстве обороны Германии и координирует военную помощь Киеву.

Фройдинг подчеркнул, что Украине нужны ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории. Речь идет, например, о складах, командных пунктах, военных аэродромах. Германия, по его словам, предоставит финансовую поддержку для приобретения этих ракет.

Генерал-майор сообщил, что соглашение между украинской промышленностью и Министерством обороны Украины было подписано недавно. Программа была инициирована в конце мая. В ближайшие месяцы, по его словам, количество таких ракет будет «выражаться трехзначным числом». Фройдинг добавил, что запущенная программа усилит ПВО и боевые возможности Украины. При этом он признал, что ситуация на фронте для Украины напряженная.