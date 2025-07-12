Moody's дает прогноз SOCAR

Агентство отмечает, что макроэкономическая среда для SOCAR улучшилась, финансовый потенциал правительства для поддержки компании в случае необходимости усилился, что является позитивным фактором для кредитного рейтинга компании.

«Хотя финансовые показатели SOCAR ослабли в 2023–2024 годах по сравнению с рекордным уровнем 2022 года, когда средняя цена нефти Brent составляла $101 за баррель, снизившись до $81–83 за баррель, показатели остаются устойчивыми... Мы ожидаем, что прибыльность и генерация денежных средств компании останутся стабильными в 2025–2026 годах», — говорится в заявлении Moody's.

Кроме того, Moody's повысило рейтинг SOCAR до инвестиционного уровня. Базовая оценка кредитоспособности (BCA) на уровне ba2 была подтверждена. Прогноз был изменен с положительного на стабильный.

«Повышение суверенного рейтинга связано с улучшением институциональной эффективности, что подтверждается длительным опытом поддержания макроэкономической стабильности в условиях последних шоков и колебаний цен на нефть. Продолжающиеся реформы в регуляторной сфере усилили стабильность банковского сектора, а неизменная приверженность снижению зависимости бюджета от доходов углеводородного сектора повысила фискальную устойчивость. Азербайджан также добился прогресса в экономической диверсификации, чему способствует быстрый рост транспортного сектора. В результате улучшились операционная и макроэкономическая среда для SOCAR, а финансовые возможности государства по поддержке компании, если потребуется, стали выше, что является кредитно-положительным фактором для SOCAR», - говорится в сообщении рейтингового агентства.