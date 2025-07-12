На съезде Шор заявил, что его блок готовится участвовать в парламентских выборах, и процесс подготовки необходимых документов уже начат. И предупредил, что, если блоку будет отказано в участии, он выведет своих сторонников на улицы. По словам Шора, список кандидатов от блока «Победа» возглавит глава автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул, которая сейчас находится под домашним арестом.

Взять реванш на парламентских выборах, которые состоятся этой осенью в Молдове, готовятся пророссийские силы. Их лидер, находящийся в розыске молдавский олигарх Илон Шор несколько дней назад собрал своих сторонников в Москве. Съезд оппозиционного блока «Победа», возглавляемого олигархом, широко освещался федеральными СМИ России.

По утверждению Шора, «более половины» населения Молдовы поддерживает союз с Россией. Поэтому блок «Победа» начнет кампанию по сбору подписей за вступление Молдовы в союзное государство с Россией. Шор также заявил о необходимости вступления Молдовы в ОДКБ, резко раскритиковал прозападные власти страны и назвал президента Майю Санду «вассалом Запада». Он предупредил, что курс молдавских властей на интеграцию с Евросоюзом приведет «к войне и беспределу».

Депутат парламента Молдовы и член блока «Победа» Вадим Фотеску пояснил, что съезд прошел в Москве потому, что «в самой Молдове оппозиция сейчас не может собраться без угроз, шантажа и репрессий».

8 июля молдавские правоохранительные органы задержали в аэропорту Кишинева нескольких участников съезда, вернувшихся из Москвы. Среди задержанных были депутаты, члены муниципальных советов. «Депутат парламента Регина Апостолова и лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу также задержаны по прилете в Кишинев», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Среди задержанных были также мэр Оргеева Татьяна Кочу, бывший мэр этого города Павел Вережану и другие. Сообщается, что после проверки задержанные были отпущены.

Молдавские власти назвали съезд, проведенный Илоном Шором в Москве, и сделанные там заявления очередным доказательством госизмены олигарха. Представитель правящей партии Даниэль Вода заявил журналистам, что прозвучавшие на съезде заявления — это не личная позиция Шора, а часть сценария, направленного на разрушение молдавской государственности по указанию России.

Вода также предупредил, что все, кто замышляет заговор против государства, понесут ответственность по закону, напомнив, что Республика Молдова — суверенное государство, ориентированное на европейскую интеграцию. «Наше будущее решается не в Москве, а исключительно народом Республики Молдова», — подчеркнул пресс-секретарь.

Парламентские выборы в Молдове имеют критически важное значение для будущего страны. Ранее на президентских выборах прозападная Майя Санду с трудом победила кандидата, поддерживаемого Россией. С осени прошлого года Москва прекратила поставки газа в Молдову, пытаясь тем самым усугубить социально-экономические проблемы и создать условия для победы пророссийских сил на парламентских выборах.