Лавров об участии военных Кима в войне: «У нас не было причин отказываться...»

Власти Северной Кореи выражают «однозначную поддержку» действиям России в рамках «специальной военной операции». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в КНДР и переговоров с главой северокорейского МИДа Цой Сон Хи в Вонсане.

«Мы обменялись мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса. Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии. В свою очередь, мы в очередной раз выразили искреннюю признательность за вклад военнослужащих Корейской народной армии в успешное завершение операции по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников», — цитирует ТАСС заявление Лаврова.

На пресс-конференции у российского министра спросили, возможно ли привлечение северокорейских военных для участия в российско-украинской войне на новых направлениях. Лавров ответил, что глава КНДР Ким Чен Ын сам принимает решения, в какой форме оказывать помощь России в войне. «Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», - уверяет российский министр.

Военные из Северной Кореи участвовали в боях в Курской области, которая была частично захвачена ВСУ с августа 2024 года. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились в октябре 2024-го. Россия официально признала это в конце апреля 2025 года. По оценке украинских официальных лиц, осенью 2024-го Северная Корея направила в Россию 11 тысяч солдат для участия в войне. В итоге около четырех тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения. Разведки Украины и Южной Кореи ожидают, что в ближайшие месяцы КНДР направит от 25 до 30 тысяч солдат для участия в российско-украинской войне. Согласно разведданным, «существует большая вероятность», что северокорейские войска будут участвовать в боевых действиях в регионах Украины, оккупированных Россией, «для усиления российского контингента, в том числе во время крупномасштабных наступательных операций», сообщал CNN.