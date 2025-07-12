Не везет с президентами

10 июля суд Южной Кореи вновь выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля. Изначально экс-президент был задержан в январе по обвинению в попытке ввести в декабре 2024 года чрезвычайное положение. Спустя четыре месяца после освобождения Юн вновь оказался под следствием: созданная парламентом специальная группа прокуроров добилась его повторного заключения под стражу. На сей раз обвинения против экс-президента значительно расширены. Ему вменяют в вину семь тяжких преступлений, включая злоупотребление властью, подделку и уничтожение официальных документов, а также попытку скрыть следы предполагаемого заговора.

Кроме того, утверждается, что его окружение сознательно спровоцировало Северную Корею, направив в сторону Пхеньяна беспилотники. Если эта версия следствия получит подтверждение, санкции против Юн Сок Ёля могут быть ужесточены. Условия содержания бывшего главы государства стандартные: одиночная камера, тюремная пища и общие санитарные помещения. Таким образом, Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, оказавшимся под арестом. Следует отметить, что политическая история Южной Кореи последних десятилетий насыщена переворотами, насильственными акциями и системными политическими преследованиями. По существу, президентство в Южной Корее превратилось в одну из самых опасных профессий. Начало этой тенденции положили события апреля 1960 года, когда 85-летний Ли Сын Ман был свергнут в ходе массовых протестов, получивших название «Апрельская революция». Он бежал, скрывшись на Гавайях, положив начало затяжному периоду политической нестабильности в Южной Корее.

Уже в 1961 году военные во главе с генералом Пак Чон Хи совершили госпереворот. Впоследствии Пак стал президентом и ассоциируется сегодня как с «экономическим чудом» Южной Кореи 60-х годов ХХ века, так и с авторитарной моделью правления. Его режим ужесточался с каждым годом и завершился в октябре 1979 года, когда Пак был убит главой Центрального разведывательного управления Ким Чже Гю. Убийца вскоре был казнён, а власть перешла к генералу Чон Ду Хвану. В первый год его правления произошло жестокое подавление восстания в Кванджу, унёсшее сотни жизней. В 1988 году Чон Ду Хвана сменил на посту Ро Дэ У. Оба бывших президента были впоследствии приговорены к пожизненному заключению за участие в переворотах и коррупционных схемах, но были помилованы. Президент Ким Ён Сам, пришедший к власти в 1993 году, также оказался вовлечён в коррупционный скандал. Хотя сам он избежал наказания, его сын был осуждён и приговорён к трём годам лишения свободы. Последовавший за ним президент Но Му Хён на фоне начатого расследования бросился в мае 2009 года со скалы, оставив записку, в которой признался в моральной усталости и раскаянии. Президент Ли Мён Бак, управлявший страной с 2008 по 2013 годы, в 2018-м был осуждён за коррупцию и приговорён к 15 годам тюрьмы. Через четыре года его освободили по состоянию здоровья. Первая женщина-президент Южной Кореи Пак Кын Хе также была приговорена в 2018 году к 24 годам лишения свободы, позднее срок был сокращён до 20 лет, а в 2021 году она получила помилование.