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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Лавров рассказывает о «фантазиях» Запада

12:01 1125

Москва не воспринимает всерьез заявления о планах Запада отправить миротворческий корпус численностью до 50 тыс. военных в Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передает РБК.

«Мы этим особо не интересуемся. Но, к сожалению, об этом слишком много кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет как-то просверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», — утверждает министр.

10 июля прошла очередная встреча представителей стран из «коалиции желающих», на которой впервые присутствовали американские делегаты — спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и два сенатора — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. На следующий день после этой встречи Макрон заявил, что численность франко-британских объединенных экспедиционных сил, которые могут послужить основой для потенциального военного контингента в Украине, может быть увеличена до 50 тыс. человек. По его словам, страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

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