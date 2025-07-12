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Эрдоган: «В истории Турции открылась новая страница...»

12:17 1551

После состоявшейся в пятницу церемонии сдачи оружия боевиками террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) в Турции открыт путь к прекращению 47-летней эпохи терроризма. Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития.

«Террористическая организация ранее заявила о решении самораспуститься. В рамках этого решения она сделала шаг и на церемонии [в Северном Ираке в пятницу] сложила оружие. Дорогой мой народ, вчера 47-летняя эпоха терроризма вступила на путь завершения. Это новый день. Сегодня в истории нашей страны открыта новая страница, широко распахнулись двери великой и могущественной Турции», - заявил Эрдоган.

«Пусть все будут уверены: мы никогда не позволим попрать честь Турецкой Республики и склонить ее голову. Мы реализуем наш проект «Турция без терроризма»… Турция победила, победил мой народ. Победили турки, курды, арабы — каждый из 86 миллионов наших граждан», — заявил турецкий лидер.

«Я должен подчеркнуть один момент. После первой атаки [PKK] в 1984 году Турецкая Республика прибегла ко всем средствам и методам, чтобы положить конец терроризму. Для этого были найдены и способы, выходящие за рамки вооруженной борьбы. Однако ни один из них не принес результаты. Нынешний наш проект свободной от терроризма Турции не является результатом переговоров, торга или взаимных уступок. Именно поэтому мы были очень осторожны с самого начала его реализации и еще более осторожно действуем сейчас. Это остановит кровь, прекратит слезы матерей и облегчит боль», - заявил Эрдоган.

Накануне сообщалось, что в ходе церемонии в Северном Ираке группа ее боевиков добровольно сложила оружие и символически сожгла его.

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