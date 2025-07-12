Для Трампа Путин — «главный партнер», а Зеленский — «препятствие»

Последние комментарии президента США Дональда Трампа в отношении России подчеркнули, что его разочарование российским лидером Владимиром Путиным и нежеланием последнего идти на уступки в переговорах о прекращении войны достигло переломного момента. Как пишет Financial Times, гнев Трампа свидетельствует о значительном изменении тона Белого дома, однако это не означает, что он склоняется к проукраинской позиции.

«Мы ближе, чем когда-либо, к принятию новых финансовых мер или оказанию нового давления на Путина за всю историю этой администрации», — сказала Кристин Берзина, управляющий директор Германского фонда Маршалла в США.

Однако, хотя громкие заявления Трампа в адрес Путина ослабляют опасения, что Белый дом полностью откажется от Украины, они могут не означать глубокого сдвига в пользу Киева, отмечают эксперты. «Это предупредительный выстрел в адрес России и Путина. Но это не означает, что США внезапно станут большим союзником и сторонником Украины или будут играть более значительную роль, чем раньше», — сказал Макс Бергманн из Центра стратегических и международных исследований.

В Европе также отмечают, что, хотя риторика Трампа вселила некоторые надежды на потенциальное изменение его отношения, пока нет реальных доказательств того, что Белый дом занимает более прокиевскую позицию. «Западные союзники Украины по-прежнему полагают, что Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании, а Зеленского — как основное препятствие на пути к достижению реального мирного соглашения», заявили чиновники.

Они добавили, что, хотя системы Patriot имеют решающее значение для способности Украины лучше защищать свои войска и города, однако это не повлияет на ее способность наносить ответные удары по России и не изменит общую динамику войны.

Ранее Трамп в интервью NBC вновь раскритиковал Владимира Путина за продолжающиеся нападения России на Украину. Он заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник «важное заявление». Как пишут эксперты, похоже, Трамп, наконец, понял, что его разыграл российский «хороший парень», и теперь намерен занять жесткую позицию в отношении России.