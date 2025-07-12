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О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Президент Сирии прилетел в Баку

фото; обновлено 13:06
13:06 2129

Временный президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа 12 июля прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь аш-Шараа был выстроен почетный караул.

Ахмеда аш-Шараа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

* * * 12:41

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершит официальный визит в Азербайджанскую Республику, сообщает госагентство SANA.

Подробностей агентство пока не привело.

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