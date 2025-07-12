Президент Сирии прилетел в Баку

Временный президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа 12 июля прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь аш-Шараа был выстроен почетный караул.
Ахмеда аш-Шараа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
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Президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершит официальный визит в Азербайджанскую Республику, сообщает госагентство SANA.
Подробностей агентство пока не привело.