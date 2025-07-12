Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения

Когда-то в этом здании появлялись на свет новые жизни, а теперь по его пустынным коридорам гуляет ветер, а молодежь перебрасывает за полуобвалившееся ограждение пустые бутылки, даже не подозревая, что перед ней — памятник архитектуры местного значения.
Здание бывшего роддома №5 в поселке Баил стремительно превращается в руины, словно пережило затяжную осаду. Ни дверей, ни окон, крыша давно обрушилась, а дождь и время медленно разрушают остатки конструкции.
В своё время это здание, расположенное на улице Гурбана Аббасова, носило имя Крупской и считалось одной из жемчужин бакинской архитектуры. Сегодня же оно — символ забвения и чиновничьего безразличия.
После того, как два года назад больница под предлогом капитального ремонта была переведена на другую площадку, здание оказалось в ведении TƏBİB, но обещанного ремонта так и не дождалось. Более того, пожар в июне 2023 года лишь усугубил и без того катастрофическое состояние строения. Прошел год, но восстановительные работы так и не начались.
Сегодня двор бывшей больницы завален обгоревшими досками и строительным мусором. Здесь образовалось сразу несколько стихийных свалок, местные жители выбрасывают сюда бытовые отходы, словно речь идет не о памятнике архитектуры, а о заброшенном пустыре. Забор, некогда окружавший территорию роддома, в нескольких местах обрушился, металлические секции проржавели и покосились, а скрипящие на ветру ворота едва держатся на паре гвоздей.
Как удалось выяснить haqqin.az, в прошлом году дважды предпринимались попытки начать ремонт здания, но оба раза они были приостановлены решением Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Причина — «отсутствие согласования с профильными ведомствами».
История здания уходит в 1930-е годы. Проект был разработан выдающимися азербайджанскими архитекторами Микаилом Усейновым и Садыхом Дадашевым. До войны здание использовалось как кухня, в годы Великой Отечественной — как эвакуационный госпиталь, а с 1946 года и на протяжении десятилетий функционировало, как роддом. В архитектурном плане объект представляет собой классический образец конструктивизма — направления, широко распространенного в Европе 1920–1930-х годах ХХ века. Подобные здания в Германии и Польше находятся сегодня под охраной государства.
Баильский роддом внесён в реестр памятников истории и архитектуры, что формально обязывает властные структуры района обеспечивать его охрану. Но сегодня создается впечатление, будто процесс разрушения не только игнорируется, но и негласно поощряется.
Местные жители недоумевают: год спустя после пожара во дворе бывшего роддома по-прежнему валяется мусор и нет никаких признаков восстановительных работ.
«Кажется, что всё делается для того, чтобы о здании забыли, - говорит пожилой жилец из соседнего дома. - Молодёжь даже не знает, что это - исторический памятник. А старики вспоминают о нем с грустью, словно о потерянной эпохе».
За последние годы район Баил превратился в зону активного строительства: вид на море, близость к центру и удобная инфраструктура, естественно, не могут не привлекать внимание застройщиков. Участок, на котором стоит здание бывшего роддома, явно представляет интерес для потенциальных инвесторов. Так что, мало кто удивится, если однажды на его месте появится элитный жилой комплекс.
В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры журналистам haqqin.az подтвердили, что объект зарегистрирован под инвентарным номером 3311 как памятник архитектуры. В то же время, согласно законодательству, реставрация и капитальный ремонт должны осуществляться собственником или балансодержателем. В данном случае, соответствующей медицинской структурой. Кроме того, проект должен быть утвержден Министерством культуры.
Между тем, еще 6 июня 2023 года на официальном портале государственных закупок появилось объявление о тендере на капитальный ремонт Клинического родильного дома №5 имени Шамамы Алескеровой. Тендер был организован Государственным агентством обязательного медицинского страхования. Первый этап включал в себя разработку проектно-сметной документации, которую подготовила местная лицензированная проектная компания. В утвержденном проекте говорилось о сохранении внешнего облика здания и улучшении его эксплуатационных характеристик. Однако почти два года спустя информация о начале реализации проекта по-прежнему отсутствует.
Запрос haqqin.az, направленный в адрес TƏBİB, остался без ответа.
Тем временем уникальное архитектурное наследие Микаила Усейнова исчезает на глазах. И хотя в стране существует государственная медаль, учрежденная в честь этого выдающегося архитектора, похоже, ни одна инстанция не спешит сохранить его творческое наследие.
А потому с грустью приходится констатировать, что на наших глазах история медленно, но неумолимо обращается в прах.