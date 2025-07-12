Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения

Когда-то в этом здании появлялись на свет новые жизни, а теперь по его пустынным коридорам гуляет ветер, а молодежь перебрасывает за полуобвалившееся ограждение пустые бутылки, даже не подозревая, что перед ней — памятник архитектуры местного значения. Здание бывшего роддома №5 в поселке Баил стремительно превращается в руины, словно пережило затяжную осаду. Ни дверей, ни окон, крыша давно обрушилась, а дождь и время медленно разрушают остатки конструкции. В своё время это здание, расположенное на улице Гурбана Аббасова, носило имя Крупской и считалось одной из жемчужин бакинской архитектуры. Сегодня же оно — символ забвения и чиновничьего безразличия.

После того, как два года назад больница под предлогом капитального ремонта была переведена на другую площадку, здание оказалось в ведении TƏBİB, но обещанного ремонта так и не дождалось. Более того, пожар в июне 2023 года лишь усугубил и без того катастрофическое состояние строения. Прошел год, но восстановительные работы так и не начались. Сегодня двор бывшей больницы завален обгоревшими досками и строительным мусором. Здесь образовалось сразу несколько стихийных свалок, местные жители выбрасывают сюда бытовые отходы, словно речь идет не о памятнике архитектуры, а о заброшенном пустыре. Забор, некогда окружавший территорию роддома, в нескольких местах обрушился, металлические секции проржавели и покосились, а скрипящие на ветру ворота едва держатся на паре гвоздей. Как удалось выяснить haqqin.az, в прошлом году дважды предпринимались попытки начать ремонт здания, но оба раза они были приостановлены решением Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Причина — «отсутствие согласования с профильными ведомствами».

История здания уходит в 1930-е годы. Проект был разработан выдающимися азербайджанскими архитекторами Микаилом Усейновым и Садыхом Дадашевым. До войны здание использовалось как кухня, в годы Великой Отечественной — как эвакуационный госпиталь, а с 1946 года и на протяжении десятилетий функционировало, как роддом. В архитектурном плане объект представляет собой классический образец конструктивизма — направления, широко распространенного в Европе 1920–1930-х годах ХХ века. Подобные здания в Германии и Польше находятся сегодня под охраной государства. Баильский роддом внесён в реестр памятников истории и архитектуры, что формально обязывает властные структуры района обеспечивать его охрану. Но сегодня создается впечатление, будто процесс разрушения не только игнорируется, но и негласно поощряется. Местные жители недоумевают: год спустя после пожара во дворе бывшего роддома по-прежнему валяется мусор и нет никаких признаков восстановительных работ.