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Два азербайджанских памятника в предварительном Списке всемирного наследия ЮНЕСКО

12:57 744

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит 47-я сессия Комитета всемирного наследия. В соответствии с повесткой сессии 11 июля состоялось обсуждение номинационных файлов, представленных в предварительный список Всемирного наследия.

Представленные Азербайджаном объекты «Древний город Габала» и «Историко-культурный и природный комплекс Гямигая и Гёйгёль» включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гямигая расположен в Ордубадском районе, в водоразделе Зангезурского хребта, на высоте 3725 метров, является одним из древнейших объектов азербайджанской культуры. Эта местность привлекает внимание своим богатством наскальных рисунков, относящихся к разным периодам бронзового века, железному веку и средневековью.

Согласно историческим источникам, древняя Габала, с IV века до н. э. игравшая важную роль в экономической, политической и культурной жизни Азербайджана, упоминания о которой встречаются в письменных источниках с I века н. э., была первой столицей Кавказской Албании. Этот город с 2500-летней историей издавна является одним из значимых политических, экономических и торговых центров региона.

Необходимая научная и организационная работа для включения в будущем обоих памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО будет продолжена.

47-я сессия Комитета всемирного наследия продлится до 16 июля.

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