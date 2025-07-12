Обращение МЧС к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой, установившейся на территории Азербайджана.

В обращении отмечается, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Азербайджане ожидается повышение температуры воздуха до 41°. «При таких погодных условиях небольшая неосторожность может привести к возникновению пожаров, особенно на открытой местности и в лесных массивах, а повышенная потребность в использовании бытовой техники (кондиционеров и т.д.) в жару увеличивает риск перегрузки электросети и, в конечном итоге, короткого замыкания», - говорится в заявлении.