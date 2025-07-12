Обращение МЧС к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой, установившейся на территории Азербайджана.
В обращении отмечается, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Азербайджане ожидается повышение температуры воздуха до 41°. «При таких погодных условиях небольшая неосторожность может привести к возникновению пожаров, особенно на открытой местности и в лесных массивах, а повышенная потребность в использовании бытовой техники (кондиционеров и т.д.) в жару увеличивает риск перегрузки электросети и, в конечном итоге, короткого замыкания», - говорится в заявлении.
МЧС призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, избегать неосторожных действий с огнем и принимать меры для предотвращения возгораний.
Тем временем метеорологи заявляют, что 13 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 35-38°, местами 40° жары. В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Температура воздуха ночью 21-26°, днем 35-39°, местами до 41° жары, в горах ночью - 13-18°, днем - 23-28° тепла.