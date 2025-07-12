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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Америка в Сирии не навсегда

заверил посол
13:45 130

CША примут решения о сокращении численности войск в Сирии по мере борьбы с «Исламским государством», они не ставят цель остаться в регионе навсегда, заявил посол США в Турции и спецпредставитель американского президента по Сирии Том Баррак.

«У нас есть военное присутствие в этом регионе (Сирии), и мы сохраняем его. Цель не в том, чтобы сохранить это присутствие навсегда. По мере борьбы с ИГ и терроризмом мы будем принимать решения о сокращении численности этих войск с течением времени. Точно так же, как численность всех войск должна быть сокращена, если будет создано новое независимое сирийское правительство», - передает слова Баррака турецкое государственное агентство Anadolu.

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