USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Путин знает о планах Трампа

13:53 1622

Президент России Владимир Путин осведомлен, что США могут ввести новые антироссийские санкции, и готов к ним. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По их информации, российский лидер готов к тому, что президент США Дональд Трамп будет действовать более жестко в вопросе Украины. При этом собеседники газеты отметили, что на данный момент Путин доволен контактами с Трампом в этом году. Один из источников указал, что глава России ожидает, что сможет договориться об ослаблении санкций в будущем.

11 июля обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан высказал предположение, что Трамп может объявить о новых санкциях против России и сообщить о новых военных поставках Украине к 14 июля.

Люди живут под завалами
Люди живут под завалами в центре Баку
14:57 1422
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
14:00 1834
SOCAR и правительство Сирии подписали Меморандум о взаимопонимании
SOCAR и правительство Сирии подписали Меморандум о взаимопонимании
14:37 962
Переговоры Ильхама Алиева и президента Сирии
Переговоры Ильхама Алиева и президента Сирии фото; обновлено 14:10
14:10 5246
Сказка, в которой добро не победило зло
Сказка, в которой добро не победило зло субботнее чтиво
02:10 9519
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения поговорим о наших проблемах
12:53 3238
Не везет с президентами
Не везет с президентами странная страна
11:40 3784
Тайные переговоры аш-Шараа с «Моссадом»
Тайные переговоры аш-Шараа с «Моссадом» сенсационные подробности
01:40 5479
Для Трампа Путин — «главный партнер», а Зеленский — «препятствие»
Для Трампа Путин — «главный партнер», а Зеленский — «препятствие»
12:35 1965
Эрдоган: «В истории Турции открылась новая страница...»
Эрдоган: «В истории Турции открылась новая страница...»
12:17 2538
Потерпите в аду еще 15 лет
Потерпите в аду еще 15 лет Репортаж из посёлка Ходжасан
11:01 4521

ЭТО ВАЖНО

Люди живут под завалами
Люди живут под завалами в центре Баку
14:57 1422
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
14:00 1834
SOCAR и правительство Сирии подписали Меморандум о взаимопонимании
SOCAR и правительство Сирии подписали Меморандум о взаимопонимании
14:37 962
Переговоры Ильхама Алиева и президента Сирии
Переговоры Ильхама Алиева и президента Сирии фото; обновлено 14:10
14:10 5246
Сказка, в которой добро не победило зло
Сказка, в которой добро не победило зло субботнее чтиво
02:10 9519
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения поговорим о наших проблемах
12:53 3238
Не везет с президентами
Не везет с президентами странная страна
11:40 3784
Тайные переговоры аш-Шараа с «Моссадом»
Тайные переговоры аш-Шараа с «Моссадом» сенсационные подробности
01:40 5479
Для Трампа Путин — «главный партнер», а Зеленский — «препятствие»
Для Трампа Путин — «главный партнер», а Зеленский — «препятствие»
12:35 1965
Эрдоган: «В истории Турции открылась новая страница...»
Эрдоган: «В истории Турции открылась новая страница...»
12:17 2538
Потерпите в аду еще 15 лет
Потерпите в аду еще 15 лет Репортаж из посёлка Ходжасан
11:01 4521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться