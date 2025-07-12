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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение

статья концептуальная
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
14:00 1834

Несмотря на доминирование экономической повестки в деятельности Организации экономического сотрудничества (ОЭС), вопросы региональной безопасности остаются в центре внимания. Особую значимость приобретает задача обеспечения устойчивого развития трансграничных коммуникаций, поддержки сбалансированной дипломатии и сохранения стабильности экономического взаимодействия на фоне возможных кризисных ситуаций, особенно в приграничных с Ираном районах.

В этом контексте особую актуальность приобретают усилия Азербайджана по укреплению безопасности в рамках ОЭС.

Азербайджан оказывается в ситуации, когда необходима разработка действенных механизмов мониторинга, кризисного реагирования и экономической стабилизации в рамках региональной интеграции

Стратегический треугольник укрепляется

Военно-техническое сотрудничество между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном формирует ядро системы коллективной безопасности в рамках ОЭС. Недавние переговоры министров иностранных дел и обороны Турции с пакистанскими коллегами, а также их встреча с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом стали продолжением стратегического курса, закреплённого в ходе консультаций в Ханкенди. Помимо укрепления военного партнерства, стороны договорились о расширении торгово-экономического взаимодействия — в частности, об увеличении взаимного товарооборота до 5 миллиардов долларов, развитии сотрудничества в энергетической сфере, транспорте и образовании. Значительная часть логистических маршрутов, задействованных в рамках новых соглашений, будет проходить по территории Азербайджана и Ирана.

Если Армения, как предполагается в свете недавних переговоров на высшем уровне в Абу-Даби, разблокирует железнодорожные маршруты для транзита из Турции, то Джульфинский железнодорожный узел может стать ключевым звеном для прямого выхода на железнодорожную сеть Исламской Республики Иран, соединённую с транспортной системой Пакистана.

Таким образом, Азербайджан оказывается в ситуации, когда необходима разработка действенных механизмов мониторинга, кризисного реагирования и экономической стабилизации в рамках региональной интеграции.

Джульфинский железнодорожный узел может стать ключевым звеном для прямого выхода на железнодорожную сеть Исламской Республики Иран, соединённую с транспортной системой Пакистана

Фактор Израиля

Региональная безопасность в зоне Пакистан-Афганистан-Иран-Азербайджан-Турция формируется на пересечении противоречивых интересов и наследия многолетних геополитических конфликтов, охватывающих Ближний Восток, а также Переднюю и Центральную Азию. На этом фоне Азербайджан оказался в одной из наиболее сложных геополитических конфигураций современности: с одной стороны, стратегическое партнёрство с Государством Израиль в области энергетики, обороны и высоких технологий, с другой — тесные историко-культурные связи и региональная сопряжённость с соседним Ираном.

Сложности усугубляются прямым военным противостоянием между Ираном и Израилем, которое, несмотря на глубокие религиозно-идеологические корни, не лишено также потенциала к частичной нормализации посредством прагматических шагов в сфере продвинутой дипломатии. В этом контексте внешняя политика Азербайджанской Республики строится на принципе сохранения стратегического манёвра и выработке сбалансированной позиции, способной обеспечивать коммуникацию между противоборствующими сторонами.

Следует отметить, что на фоне антиизраильской риторики ряда членов ОЭС и, в первую очередь, Ирана и Пакистана, Азербайджан остаётся важным фактором внутреннего баланса в организации. Благодаря политике конструктивного нейтралитета Баку в составе ОЭС является государством, способным к диалогу с Израилем и тем самым сдерживающим радикализацию антиизраильской повестки.

Внешняя политика Азербайджанской Республики строится на принципе сохранения стратегического манёвра и выработке сбалансированной позиции

Особую значимость представляет экономическое измерение: приобретение госкомпанией SOCAR 10-процентной доли в израильском газовом месторождении Тамар на сумму 1,25 миллиарда долларов свидетельствует о прагматизме Баку. Кроме того, тесные связи с Израилем обеспечивают Азербайджану дополнительный канал коммуникации с политическим истеблишментом США, для которого вопросы безопасности Израиля являются приоритетными вне зависимости от внутриполитической ситуации в Вашингтоне.

Ирано-израильская региональная константа

Столкновение между Ираном и Израилем продолжает трансформироваться в перманентную форму конфликта с периодическими фазами военной эскалации. По итогам последнего 12-дневного противостояния обе стороны получили основания трактовать исход, как свою победу: Иран — за способность отражать удары и демонстрировать возможности стратегического сдерживания, Израиль — за успешную реализацию точечных операций по сдерживанию иранской ядерной программы.

Ситуация создает новый контекст для безопасности в регионе. Иранская способность наносить удары баллистическими ракетами по израильской территории, включая столицу еврейского государства, стала прецедентом, кардинально изменившим восприятие угроз. В регионе, окружённом враждебно настроенными государствами, Израиль теряет статус «безопасного острова». В этих условиях для Израиля значение отношений с Азербайджаном возрастает многократно —и как элемент регионального баланса, и как потенциальная площадка для опосредованной дипломатии.

Диалог президентов Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана, а также соответствующие заявления представителей политического истеблишмента Исламской Республики подтвердили: Тегеран не располагает данными о прямом участии Азербайджана в действиях Израиля

Не случайно Иран в контексте последнего конфликта воздержался от официальных обвинений в адрес Азербайджана. Диалог президентов Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана, а также соответствующие заявления представителей политического истеблишмента Исламской Республики подтвердили: Тегеран не располагает данными о прямом участии Азербайджана в действиях Израиля. Что, в свою очередь, создаёт дополнительное пространство для дипломатического манёвра и сохранения устойчивого двустороннего взаимодействия.

Коммуникации – глубина партнёрства

С учётом новой реальности, для Ирана особенно важным становится укрепление связей с ближайшими соседями. В этой связи Азербайджан выступает не только как транзитная держава, но и как стратегический партнер в развитии инфраструктуры. Сегодня сухопутные и воздушные маршруты, энергетические коридоры и проекты железнодорожной интеграции в рамках Международного транспортного коридора «Север – Юг» зависят от эффективного взаимодействия с Баку.

Выбор президента Масуда Пезешкиана в пользу телефонного диалога с президентом Азербайджана сразу после военной эскалации Ирана с Израилем был символическим и прагматичным шагом, продемонстрировавшим приоритетность ирано-азербайджанских отношений.

На фоне снижения доверия Тегерана к западным переговорным трекам именно региональная ось приобретает стратегическое значение. В этих условиях Азербайджан должен быть готов к ряду таких новых вызовов, как, в первую очередь, создание гуманитарного коридора и инфраструктуры размещения.

Вторая половина 2020-х и начало 2030-х годов могут стать периодом резких изменений в политической конфигурации Евразии. Конкуренция, нестабильность, технологические прорывы и трансформация безопасности — всё это требует от государств способности к стратегическому предвидению

Во время последнего кризиса Баку продемонстрировал готовность оперативно реагировать на гуманитарные вызовы. Менее чем за две недели через пункт пропуска в Астаре прошло свыше 2000 человек, в том числе сотрудники дипмиссий, представители бизнес-структур и международных организаций. Временное перемещение дипломатических представительств в Баку (включая миссии Австралии, Венгрии и Болгарии) подтвердило роль Азербайджана, как надёжного хаба региональной стабильности.

Учитывая потенциальную нестабильность иранского приграничья, Азербайджан может рассмотреть создание складов и резервных пунктов снабжения в своих южных районах, особенно в Астаринском регионе, для хранения продовольствия, медикаментов, генераторов и другого оборудования, необходимого в случае природных катастроф или военных кризисов.

Азербайджан и регион будущего

Вторая половина 2020-х и начало 2030-х годов могут стать периодом резких изменений в политической конфигурации Евразии. Конкуренция, нестабильность, технологические прорывы и трансформация безопасности — всё это требует от государств способности к стратегическому предвидению. Азербайджан демонстрирует системную подготовку к подобным вызовам, развивая дипломатические, логистические и гуманитарные инструменты своей региональной политики.

В этом сложном уравнении официальный Баку стремится оставаться не просто наблюдателем, но и координатором процессов устойчивого развития и безопасности. Именно в этом контексте его роль в ОЭС, а также в более широком региональном формате будет только возрастать.

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