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О чем договорились Алиев и Пашинян

Президент Финляндии назвал «промахи» Путина

14:25 1263

Война России с Украиной является «самой большой тактической и стратегической ошибкой» в современной истории. Такое мнение президент Финляндии Александер Стубб высказал в интервью изданию The Sydney Herald.

«Я бы утверждал, что это самая большая тактическая и стратегическая ошибка в современной истории… она (Украина) станет членом Европейского Союза, а в конце концов и НАТО. Он имел целью демонтировать НАТО. Ну он только что удвоил границу с НАТО через Финляндию. Он имел целью разрушить трансатлантическое партнерство. Вместе мы сейчас увеличиваем наши расходы на оборону до 5% [ВВП в течение 10 лет]. Он имел целью развалить ЕС. Что ж, я никогда не видел его более объединенным. Так что Путин потерпел неудачу по всем показателям», - считает Стубб.

Также, по мнению президента Финляндии, Путин «платит слишком высокую цену на войне в Украине»: «Смотрите, в этом году он продвинулся на 0,25 процента украинской суши, что привело к 167 погибших солдат на километр. Это достаточно высокая цена».

При этом Стубб полагает, что Россия в ближайшие годы будет продолжать вооружаться: «Базовый сценарий очень прост. В течение следующих пяти-десяти лет для России будут актуальными две вещи. Во-первых, она не вернется к мирной либеральной демократии. А во-вторых, она продолжит наращивание военной силы». Стубб назвал Путина «стратегическим ду…м и военным неудачником» и высказал предположение, что тот не станет проверять действие статьи 5 Договора о НАТО, которая нападение на любого члена альянса объявляет нападением на всех.

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