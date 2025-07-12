В Америке горит знаменитый Гранд-Каньон

Огонь начался в четверг на южной стороне Блэк-Каньона и охватил 6,5 кв. км. Пока пожар не удается локализовать. Пламя также распространялось на северной стороне, но этот очаг уже потушили. По словам властей, высокая температура, сухая растительность и порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня.

На юго-западе США вспыхнули крупные лесные пожары, вызванные молниями во время гроз. Пострадали национальные парки — Блэк-Каньон Ганнисона в Колорадо и Северный край Гранд-Каньона в Аризоне. Туристов и сотрудников срочно эвакуируют, сообщает AP.

Пожарные спасли центр для посетителей на южной стороне: они расчистили сухую растительность и покрыли здание защитным материалом. С воздуха по очагам сбрасывали огнезащитную жидкость, на земле работали пожарные расчеты.

В Аризоне пожар начался в среду вечером после грозы. К пятнице он распространился на 44 кв. км, и его тоже пока не удалось сдержать.

Из-за «порывистого и непредсказуемого ветра» огонь быстро вышел из-под контроля. Дым накрыл Северный край Гранд-Каньона, который был полностью закрыт. В четверг вечером оттуда эвакуировали около 500 туристов, которые собирались остаться на ночь. Персоналу и жителям предписано укрыться на месте.

Власти предупреждают, что засушливые условия в Колорадо и Аризоне остаются крайне опасными. Сезон муссонов, который обычно приносит осадки, в этот раз привел к грозам, ветрам и новым возгораниям.