Люди живут под завалами

Об очередном инциденте haqqin.az сообщили его жильцы. По их словам, в ночные часы вновь обрушилась часть потолка второго этажа, на пол упали камни, металлические и деревянные обломки. Жильцы боятся заходить в свои квартиры.

Сегодня, 12 июля, в Баку, в здании на проспекте Бюльбюля, 39 вновь произошел обвал потолка.

«Электросчетчики оказались под завалами, мы не можем к ним подойти. Из водопроводных труб прямо на электропровода капает вода. Сообщили практически всем профильным структурам, но интереса до сих пор никто не проявил. Словно они ждут, пока дом окончательно рухнет», — рассказали жильцы.

Напомним, что часть потолка второго этажа 125-летнего здания, расположенного рядом с Дворцом Гейдара Алиева, обрушилась уже 30 июня. После инцидента в нем провели осмотр, и, как было заявлено, информацию об аварийном состоянии объекта передали Исполнительной власти Насиминского района и другим соответствующим структурам. «Ждем с 30-го числа. Никто из сотрудников исполнительной власти не пришел, никто не отреагировал. Нам некуда идти. Сидим на улице и ждем», — говорят жильцы.

В четырехэтажном здании появились крупные трещины и отверстия на первом и втором этажах. Также зафиксированы обрушения в стенах дома.

По информации haqqin.az, здание находится на государственной охране как исторический памятник, однако своевременных мер по предотвращению разрушений принято не было.