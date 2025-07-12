Люди живут под завалами

Сегодня, 12 июля, в Баку, в здании на проспекте Бюльбюля, 39 вновь произошел обвал потолка.
Ранее haqqin.az писал о печальной судьбе здания, зарегистрированного как исторический памятник.
Об очередном инциденте haqqin.az сообщили его жильцы. По их словам, в ночные часы вновь обрушилась часть потолка второго этажа, на пол упали камни, металлические и деревянные обломки. Жильцы боятся заходить в свои квартиры.
July 12, 2025
«Электросчетчики оказались под завалами, мы не можем к ним подойти. Из водопроводных труб прямо на электропровода капает вода. Сообщили практически всем профильным структурам, но интереса до сих пор никто не проявил. Словно они ждут, пока дом окончательно рухнет», — рассказали жильцы.
Напомним, что часть потолка второго этажа 125-летнего здания, расположенного рядом с Дворцом Гейдара Алиева, обрушилась уже 30 июня. После инцидента в нем провели осмотр, и, как было заявлено, информацию об аварийном состоянии объекта передали Исполнительной власти Насиминского района и другим соответствующим структурам. «Ждем с 30-го числа. Никто из сотрудников исполнительной власти не пришел, никто не отреагировал. Нам некуда идти. Сидим на улице и ждем», — говорят жильцы.
В четырехэтажном здании появились крупные трещины и отверстия на первом и втором этажах. Также зафиксированы обрушения в стенах дома.
По информации haqqin.az, здание находится на государственной охране как исторический памятник, однако своевременных мер по предотвращению разрушений принято не было.
В ответ на запрос сайта в Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что специалисты Госагентства по контролю за безопасностью на стройках провели обследование объекта. В ходе осмотра было установлено, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 2 августа 2001 года здание внесено в государственный реестр как недвижимый памятник истории и культуры местного значения.
С технической точки зрения, здание находится в ограниченно пригодном для эксплуатации состоянии, но конструкция балкона на уровне второго этажа, выходящего во внутренний двор, признана аварийной. В этой связи Госагентство направило официальное обращение в соответствующие местные исполнительные органы с требованием принять срочные меры.
В Госслужбе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что здание не состоит на их балансе. Поэтому проведение каких-либо ремонтно-реставрационных работ на объекте не входит в обязанности Госслужбы.