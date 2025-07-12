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Украинский беспилотник попал в российский стадион

15:34 703

Беспилотники ВСУ атаковали два социальных объекта в Белгороде днем 12 июля, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один из дронов ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», в результате чего у здания загорелась кровля.

Губернатор опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлен момент удара беспилотника. Гладков заявил, что на стадионе, который был открыт в мае 2021 года, во время удара «проходили занятия». На место прибыли пожарные расчеты для ликвидации возгорания. Он также сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В здание стадиона прилетели беспилотники типа «Дартс», написали российские телеграм-каналы.

Власти также сообщили о попадании другого БПЛА в «здание социального объекта» на Харгоре, название которого не называется. Там оказались повреждены фасад и остекление. «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Минобороны РФ заявило, что утром в промежуток между 10:00 и 11:20 по московскому времени силы ПВО перехватили четыре украинских дрона над территорией Белгородской области. 

Ранее губернатор сообщал, что за сутки в Белгородской области ранения в результате атак ВСУ получили два человека: одну женщину с травмами средней тяжести госпитализировали, другой оказали помощь на месте. Повреждены жилые дома, коммерческие объекты, автомобили и объект связи.

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