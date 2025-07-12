Министр энергетики Украины у Али Асадова

Согласно сообщению Кабинета министров, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки дня азербайджано-украинских отношений, включая перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Подчеркнута важность поддержки территориальной целостности и суверенитета, которую Азербайджан и Украина оказывали друг другу на протяжении истории. Было отмечено значение состоявшегося сегодня в Баку заседания Межправительственной комиссии с точки зрения расширения экономических связей в различных направлениях. Выражена благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном украинскому народу.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки дня азербайджано-украинских двусторонних отношений, в том числе перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.