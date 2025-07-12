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Путин призывает Иран заключить ядерную сделку на условиях Америки

16:57 890

Президент России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу и иранским официальным лицам, что поддерживает идею ядерной сделки, в рамках которой Иран не сможет обогащать уран. Об этом сообщили Axios источники, знакомые с ходом обсуждений.

По словам трех европейских чиновников и одного израильского чиновника, осведомленных об этом вопросе, Москва призвала иранцев согласиться на «нулевое обогащение».

Два источника утверждают, что россияне проинформировали израильское правительство о позиции Путина в отношении обогащения урана Ираном. «Мы знаем, что именно это Путин сказал иранцам», - заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Эту же позицию Путин, как утверждается, озвучил на прошлой неделе в телефонных разговорах с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Путин поддержал бы нулевое обогащение. Он призвал иранцев работать в этом направлении, чтобы сделать переговоры с американцами более благоприятными. Иранцы заявили, что не будут рассматривать этот вариант», - сообщил европейский чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом.

Кремль и Белый дом отказались комментировать Axios ситуацию. Миссия Ирана при ООН также не дала комментариев.

Требование о полном отказе от обогащения урана выдвигают США на переговорах о ядерной сделке. Иран же настаивает на сохранении права на обогащение урана в рамках любой сделки.

Москва публично поддерживала право Ирана на обогащение урана. В июне, комментируя удары США и Израиля по Ирану, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что атаки стали «посягательством» на гарантированное Договором о нераспространении ядерного оружия право Тегерана «на использование атомной энергии в мирных целях, включая обогащение урана». Путин публично также говорил, что у Ирана есть право на использование ядерных технологий в мирных целях и предлагал Тегерану помощь в развитии мирного атома.

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