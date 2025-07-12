«Подарок» Евросоюзу и Мексике от Трампа

США введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. Об этом сообщил Дональд Трамп в письмах, направленных президенту Мексики и главе Еврокомиссии.

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.