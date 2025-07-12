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«Подарок» Евросоюзу и Мексике от Трампа

17:07 840

США введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. Об этом сообщил Дональд Трамп в письмах, направленных президенту Мексики и главе Еврокомиссии.

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Европейский союз предоставит Соединенным Штатам полный и открытый доступ на рынок, или к любой сумме, на которую вы решите повысить [пошлины], будет добавлено 30%, которые мы взимаем», — заявил он.

Аналогичное послание получили и в Мехико. В нем отмечается, что Мексика так и не смогла остановить работу картелей в США, поэтому, «желая прекратить превращение США в площадку для действия наркокартелей, с 1 августа Вашингтон вводит 30-процентную пошлину на товары из Мексики.

Копии посланий опубликованы в аккаунте президента США в соцсети Truth Social.

Ранее американский президент объявил 35-процентные пошлины для Канады и 50-процентные пошлины на товары, произведенные в Бразилии.

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