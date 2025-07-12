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В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»

17:20 919

В испанском городе Жирона задержан сын вице-президента «Ростеха» Владимира Артякова - Дмитрий Артяков, которого правоохранительные органы королевства подозревают в отмывании денег, украденных с помощью махинаций по возврату налогов из бюджета России по схеме, разоблаченной юристом Сергеем Магнитским.

Проходят обыски в его испанской недвижимости и другие следственные действия. Согласно обвинительному заключению Специальной антикоррупционной прокуратуры Испании, с которым ознакомился All Exclusive, бабушка Дмитрия Артякова, Анна Курепина, в ходе нескольких цепочек транзакций в подозрительных банках получила на свой счет в банке Caixa Girona €12,7 млн, оформленных как «займ». После этого она приобрела на них недвижимость в Испании и переписала ее на своего внука, заявив, что внук заплатил за них в России на российский счет. Однако «никаких признаков возврата займа» испанская прокуратура не увидела и поэтому считает эти деньги связанной с «ОПГ Клюева», укравшей $230 млн из бюджета России.

Дмитрий Артяков с 2022 года находится под персональными санкциями Украины, США и Канады, но не ЕС, поэтому может легально находиться в Испании и владеть там недвижимостью.

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