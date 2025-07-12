Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония

Соглашение было достигнуто после провала переговоров об определении нового статуса Новой Каледонии, проходивших в мае. Соглашение еще должно быть ратифицировано в Новой Каледонии представителями различных делегаций.

Политические силы французской заморской территории Новая Каледония подписали в субботу в пригороде Парижа соглашение об институциональном будущем этого особого административно-территориального образования, передает BFMTV.

Отмечается, что соглашение предоставит заморской территории Франции широкую автономию. Кроме того, оно предусматривает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений.

«Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции», — говорится в материале Politico.

Стороны пришли к соглашению более чем через год после ожесточенных беспорядков весной 2024 года, в результате которых погибли 14 человек и был нанесен ущерб на миллиарды евро. Они произошли на фоне протестов против плана расширения избирательного корпуса на провинциальных выборах Новой Каледонии. Этот план был оспорен сторонниками независимости, обвинившими французское правительство в стремлении нанести ущерб электорату коренного населения канаков.

По мнению противников независимости, заключенное соглашение укрепляет «роль Франции в Новой Каледонии, сохраняя за государством полномочия в сфере безопасности, правосудия, обороны и денежного обращения». В то же время они говорят о своих уступках, включая «преобразование сообщества Новая Каледония в государство, интегрированное в состав французской нации и закрепленное в Конституции», а также «создание каледонского гражданства, неотделимого от французского».

Новая Каледония - особое административно-территориальное образование Франции, архипелаг в Тихом океане. Власть Парижа в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.