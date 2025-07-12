Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку при посредничестве Азербайджана. Об этом сообщает AFP, со ссылкой на диписточник в Дамаске.

Согласно информации, в состав делегаций войдут официальные лица двух стран. Источник отметил, что президент Сирии не будет присутствовать на встрече. По словам источника, обсуждения будут сосредоточены на «военном присутствии Израиля в Сирии».

В субботу, 12 июля, президент Сирии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. В рамках визита состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком и расширенном форматах.