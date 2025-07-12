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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку

17:55 440

Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку при посредничестве Азербайджана. Об этом сообщает AFP, со ссылкой на диписточник в Дамаске.

Согласно информации, в состав делегаций войдут официальные лица двух стран. Источник отметил, что президент Сирии не будет присутствовать на встрече. По словам источника, обсуждения будут сосредоточены на «военном присутствии Израиля в Сирии».

В субботу, 12 июля, президент Сирии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. В рамках визита состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком и расширенном форматах.

Как сообщал ранее haqqin.az, между новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа и представителями служб безопасности Израиля, в частности, с «Моссадом», состоялись переговоры. Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты стали посредниками в этих неформальных контактах. По сведениям источников, на встрече в Абу-Даби президенту Сирии был предложен пакет договоренностей, включающий признание его легитимности, военную и экономическую помощь от США, а также значительные инвестиции со стороны монархий Персидского залива в обмен на готовность Дамаска выступить против «Хезболлы». Также сообщалось, что глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби встречался с аш-Шараа в Абу-Даби.

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