Угроза новых взрывов на ядерных объектах Ирана

Опасность распространения вблизи иранских ядерных объектов радиоактивных веществ и взрыва оставшихся после недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта с Израилем боеприпасов «серьезна», что является одной из причин изменения формы сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

При этом он отметил, что власти Ирана не прекращали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью, но в будущем оно будет осуществляться в новом формате.

«Наше сотрудничество с агентством не прекратилось, но оно примет новую форму, что естественно в свете новых реалий и произошедших событий», — сказал он на встрече с послами и главами иностранных дипмиссий. «Требования МАГАТЭ о продолжении инспекций в Иране для продолжения сотрудничества будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны с учетом вопросов безопасности», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, Иран серьезно озабочен и вопросом обеспечения безопасности сотрудников МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, так как существует опасность детонации неразорвавшихся снарядов, оставшихся после войны с Израилем.

Аракчи подчеркнул, что агрессия Израиля и США против Ирана стала беспрецедентной угрозой для безопасности всего Ближнего Востока. Он заметил, что военная агрессия Израиля и США, явно нарушающая Устав ООН и международное право, а также режим ядерного нераспространения, стала беспрецедентной угрозой для безопасности и стабильности всей Западной Азии.

«Единая и решительная позиция стран региона, выступивших против этой [агрессии], свидетельствует о консенсусе по поводу необходимости коллективного противодействия экспансионизму и разжиганию войны сионистским режимом, который проводит политику апартеида», — добавил глава МИД Ирана.