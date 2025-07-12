USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Угроза новых взрывов на ядерных объектах Ирана

18:12 882

Опасность распространения вблизи иранских ядерных объектов радиоактивных веществ и взрыва оставшихся после недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта с Израилем боеприпасов «серьезна», что является одной из причин изменения формы сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

При этом он отметил, что власти Ирана не прекращали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью, но в будущем оно будет осуществляться в новом формате.

«Наше сотрудничество с агентством не прекратилось, но оно примет новую форму, что естественно в свете новых реалий и произошедших событий», — сказал он на встрече с послами и главами иностранных дипмиссий. «Требования МАГАТЭ о продолжении инспекций в Иране для продолжения сотрудничества будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны с учетом вопросов безопасности», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, Иран серьезно озабочен и вопросом обеспечения безопасности сотрудников МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, так как существует опасность детонации неразорвавшихся снарядов, оставшихся после войны с Израилем.

Аракчи подчеркнул, что агрессия Израиля и США против Ирана стала беспрецедентной угрозой для безопасности всего Ближнего Востока. Он заметил, что военная агрессия Израиля и США, явно нарушающая Устав ООН и международное право, а также режим ядерного нераспространения, стала беспрецедентной угрозой для безопасности и стабильности всей Западной Азии.

«Единая и решительная позиция стран региона, выступивших против этой [агрессии], свидетельствует о консенсусе по поводу необходимости коллективного противодействия экспансионизму и разжиганию войны сионистским режимом, который проводит политику апартеида», — добавил глава МИД Ирана.

Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
19:35 327
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
19:11 1267
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан фото
18:34 1260
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
18:25 1780
Потерпите в аду еще 15 лет
Потерпите в аду еще 15 лет Репортаж из поселка Ходжасан; все еще актуально
11:01 5620
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
17:35 2690
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
17:20 2033
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада фото; обновлено 16:40
16:40 9841
Министр энергетики Украины у Али Асадова
Министр энергетики Украины у Али Асадова
16:16 1366
Люди живут под завалами
Люди живут под завалами в центре Баку
14:57 3698
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
14:00 3407

ЭТО ВАЖНО

Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
19:35 327
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
19:11 1267
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан фото
18:34 1260
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
18:25 1780
Потерпите в аду еще 15 лет
Потерпите в аду еще 15 лет Репортаж из поселка Ходжасан; все еще актуально
11:01 5620
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
17:35 2690
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
17:20 2033
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада фото; обновлено 16:40
16:40 9841
Министр энергетики Украины у Али Асадова
Министр энергетики Украины у Али Асадова
16:16 1366
Люди живут под завалами
Люди живут под завалами в центре Баку
14:57 3698
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
14:00 3407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться