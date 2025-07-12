После аномальной жары на Москву обрушился ливень

В некоторых районах города проливные дожди сопровождаются градом. Об интенсивных осадках сообщают и в Подмосковье — ливни с градом идут в Раменском, Луховицах, Домодедово, Балашихе и Подольске.

Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 15-20 метров в секунду. Машины рассекают волны на затопленных дорогах.

После 35-градусной жары на Москву обрушилась гроза с ливнем.

«К 15:00 (16:00 по Баку) на ВДНХ +34,6, в центре города, на Балчуге, +36,1», — уточнил синоптик.

Суббота, 12 июля, стала самой жаркой за 122 года, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец отметил, что предыдущим рекордом для 12 июля, державшимся с 1903 года, была температура +34,5 °C.

По словам синоптика, абсолютным рекордом для всего июля является температура +38,2 °C, зафиксированная в 2010 году.

Температурные рекорды в Москве обновляются несколько дней подряд. Пятница, 11 июля, была самым жарким днем в Москве с начала года, побив установленный днем ранее температурный рекорд. Температура воздуха в российской столице поднялась до +34,1 градуса — это на 0,2 градуса выше показателя предыдущего дня. В отдельных районах Подмосковья, таких как Серебряные Пруды и Зарайск, воздух прогрелся до +35,4 градуса.