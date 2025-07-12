USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

После аномальной жары на Москву обрушился ливень

видео; обновлено 19:51
19:51 1867

После 35-градусной жары на Москву обрушилась гроза с ливнем.

Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 15-20 метров в секунду. Машины рассекают волны на затопленных дорогах.

В некоторых районах города проливные дожди сопровождаются градом. Об интенсивных осадках сообщают и в Подмосковье — ливни с градом идут в Раменском, Луховицах, Домодедово, Балашихе и Подольске.

В Одинцовском районе области сильный ветер повалил дерево.

*** 18:17

Суббота, 12 июля, стала самой жаркой за 122 года, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 15:00 (16:00 по Баку) на ВДНХ +34,6, в центре города, на Балчуге, +36,1», — уточнил синоптик.

Тишковец отметил, что предыдущим рекордом для 12 июля, державшимся с 1903 года, была температура +34,5 °C.

По словам синоптика, абсолютным рекордом для всего июля является температура +38,2 °C, зафиксированная в 2010 году.

Температурные рекорды в Москве обновляются несколько дней подряд. Пятница, 11 июля, была самым жарким днем в Москве с начала года, побив установленный днем ранее температурный рекорд. Температура воздуха в российской столице поднялась до +34,1 градуса — это на 0,2 градуса выше показателя предыдущего дня. В отдельных районах Подмосковья, таких как Серебряные Пруды и Зарайск, воздух прогрелся до +35,4 градуса.

Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
19:35 328
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
19:11 1267
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан фото
18:34 1262
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
18:25 1781
Потерпите в аду еще 15 лет
Потерпите в аду еще 15 лет Репортаж из поселка Ходжасан; все еще актуально
11:01 5620
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
17:35 2691
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
17:20 2033
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада фото; обновлено 16:40
16:40 9843
Министр энергетики Украины у Али Асадова
Министр энергетики Украины у Али Асадова
16:16 1366
Люди живут под завалами
Люди живут под завалами в центре Баку
14:57 3700
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
14:00 3407

ЭТО ВАЖНО

Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
19:35 328
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
19:11 1267
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан фото
18:34 1262
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
18:25 1781
Потерпите в аду еще 15 лет
Потерпите в аду еще 15 лет Репортаж из поселка Ходжасан; все еще актуально
11:01 5620
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
17:35 2691
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
17:20 2033
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада фото; обновлено 16:40
16:40 9843
Министр энергетики Украины у Али Асадова
Министр энергетики Украины у Али Асадова
16:16 1366
Люди живут под завалами
Люди живут под завалами в центре Баку
14:57 3700
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
14:00 3407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться