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Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите

18:25 1782

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приостановила работу завода «Этилен-Полиэтилен» и предприятий SOCAR Polymer в Сумгаите. Об этом сообщает Report.

Отмечается, что причиной приостановки стала неисправность в технологическом режиме (расходомере газа) на заводе «Этилен-Пропилен» производственного объединения «Азерикимья» (дочернее предприятие SOCAR).

«Сбой затронул не только завод, но и установки SOCAR Polymer, находящиеся с ним в одной технологической цепочке», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что на факельных установках заводов наблюдается горение и задымление. В настоящее время специалисты проводят работы для возобновления деятельности предприятий.

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